檢察長人事要異動了！ 法務部將公布徵選名額、可望六月前就定位

法務部近日將進行檢察長人事調整。（記者吳政峰攝）

2023/03/17 20:33

〔記者吳政峰／台北報導〕台中高分檢檢察長張清雲今年十月即將滿70歲，必須卸下檢察長一職退休，為因應明年一月的總統及立委大選即將來到，查賄佈局須提前安排，故張清雲應會提前申請免兼檢察長，升任最高檢檢察官。據悉，法務部將進行檢察長人事異動調整，近期公布徵選名額與期程，為避免「陣前換將」影響查賄制暴佈局與步調，本次檢察長人事調整，可望於六月以前就定位。

去年5月20日，檢察長人事才進行異動，時隔不到1年，法務部擬再度異動，頻率之高較為罕見。而除了張清雲應會提前免兼檢察長，一審檢察長與法務部所屬機關的首長，也有可能依照表現或年資進行調整，故職缺不排除出現複數名額。

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一旦啟動作業，檢察長入圍的期日，最可能落在本月底或下月初，法務部近日將公布遴選的詳細期程、需用名額、用人考量，送交檢察官人事審議委員會參酌。而依照慣例，17名檢審委員中的9名民選委員（全國檢察官票選）將對外徵求報名者，有意參選的人可準備相關資料自我推薦，其他人亦可舉薦心目中理想的人選參選。

第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉定於2024年1月13日舉辦，為了避免「陣前換將」影響查賄制暴佈局與步調，檢察機關首長異動最遲應在選前半年就要完成，故本次檢察長人事調整可望於六月以前就定位。

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