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5/10大樂透、今彩539頭獎都摃龜

大樂透開獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透開獎號碼。（擷取自台彩官網）

2024/05/10 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月10日開獎的第113000051期大樂透、第113000113期今彩539頭獎皆摃龜。

第113000051期大樂透中獎號碼「15、19、30、35、38、41，特別號：25」，頭獎和貳獎均摃龜；參獎共30注中獎，每注可得6萬9134元；肆獎共92注中獎，每注可得1萬4492元；伍獎共1635注中獎，每注可得2000元；陸獎共2383注中獎，每注可得1000元；柒獎共24296注中獎，每注可得400元；普獎共31394注中獎，每注可得400元。

第113000051期49樂合彩中獎號碼為「15、19、30、35、38、41」，四合共27注中獎，每注可得20萬元；三合共83注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2839注中獎，每注可得1250元。

第113000113期今彩539中獎號碼為「01、12、31、38、39」，頭獎摃龜；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共6801注中獎，每注可得300元；肆獎共75927注中獎，每注可得50元。

第113000113期39樂合彩中獎號碼為「01、12、31、38、39」，四合共16注中獎，每注可得21萬2500元；三合共397注中獎，每注可得1萬1250元；二合共12680注中獎，每注可得1125元。

第113000113期3星彩中獎號碼為「715」，壹獎共64注中獎，每注可得5000元。

第113000113期4星彩中獎號碼為「2581」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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