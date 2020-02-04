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首次！檢審會公開徵求檢察長人選 2月10日截止

法務部原定7日開檢審會，因票選委員有意見，延期到14日。（記者吳政峰攝）

法務部原定7日開檢審會，因票選委員有意見，延期到14日。（記者吳政峰攝）

2020-02-04 12:10:55

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕法務部原定7日開檢察官人事審議委員會，遴選4位檢察長，但因其中9位票選委員認為時間不夠，決定改期到14日再開，而票選委員也打破慣例，首次公開徵選檢察長人選，呼籲有意願的檢察官可於10日以前，以電子郵件方式寄發個人資料供討論。

民選委員林達表示，本次改變以往作法公開徵選，目的是希望能多元公開，廣徵意見，為國舉才，未來也會推法制化改革。而為辦理遴任檢察長建議人選審議案，票選檢審委員自即日起至2月10日（一）下午5時30分截止期限內，徵求遴任檢察長候選人意願，供檢審委員提前向各方蒐集意見。

林達說明，凡符合資格者，可於期限內向任一票選檢審委員表達意願，票選檢審委員將於彙整後公告並向各方蒐集意見，各界亦可向檢審委員提供意見。票選檢審委員將於2月13日（四）會前會討論，2月14日（五）上午10時於檢審會討論審議。

林達指出，有報名意願者，可以電子郵件或LINE傳送報名表予票選檢審委員，格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位；有提供適任檢察長的事蹟或資歷尤佳。如已向高（分）檢署人事室報名者，毋須再向票選檢審委員報名。

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