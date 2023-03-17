逃逸移工北捷伸鹹豬手 被警識破假證件依法送辦等候遣返

嫌犯自捷運大安站下車。（記者劉慶侯翻攝）

2023/03/17 10:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕越南籍的30歲阮姓逃逸移工，居然還敢在台北捷運上大伸鹹豬手，性騷擾年輕女性乘客；捷運警察經蒐證追查，阮男還面不改色的拿假證件想矇混過關，但仍被識破，依法移送偵辦，並解送移民署等候遣返。

警方表示，今年1月3日，有名短裙妹搭乘台北捷運時，在文湖線忠孝復興站至大安站車廂內，發現被身旁陌生男子蓄意以手觸碰她下體及大腿，她感到被羞辱，憤而向捷運警察隊報案。

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台北捷運警察隊派員針對涉案嫌疑人積極追查，日前在善導寺站攔獲對方，盤查身分時發現嫌疑人為外籍移工，即根據身分證明文件仔細比對，發現對方是持另一名外籍移工證件影本企圖蒙混過關。

警方調查，越南籍阮姓移工，2018年入境，2022年10月逃逸，是在台逾期停留近半年之逃逸外勞，全案警詢後除依性騷擾防治法函移中正第一分局續辦，並移交移民署專勤隊收容。

捷警隊表示，本（111）年度迄今，在台北捷運系統內發生的性騷擾防治法案件共計55件，其中車廂內發生佔40件為最多。經分析此類案件易發生於上下班時段，人潮擁擠的車廂中。

捷運警察隊表示，有意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，均觸犯性騷擾防治法第25條，處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。

嫌犯被警方攔檢。（記者劉慶侯翻攝）

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