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    1秒賠1萬！前輩伸鹹豬手摸女同事5秒鐘 判賠5萬元

    陳男摸資淺女同事5秒鐘，台中地院判賠5萬元，平均1秒要賠1萬元。（記者張瑞楨攝）

    陳男摸資淺女同事5秒鐘，台中地院判賠5萬元，平均1秒要賠1萬元。（記者張瑞楨攝）

    2022/03/15 11:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚陳姓男子，約資淺女同事小芳到KTV唱歌，卻於包廂內伸出鹹豬手，用雙手摸小芳腰部與屁股約5秒鐘，小芳提起民事訴訟索賠30萬元，陳男否認性騷擾犯行，辯稱小芳要求他買按摩椅不成，才對他挾怨報復，台中地院不採信辯詞，判決陳男應賠償5萬元，平均1秒鐘得賠償1萬元，可上訴。

    判決書指出，小芳（化名）指控，她與陳男是同公司同事，且為上下部屬關係，陳男邀請她唱歌，她勉強答應，卻又不想與陳男獨處，遂請王姓閨密作陪，不料，2019年10月5日下午4時許於包廂內，陳男還是趁小芳不注意，伸出鹹豬手，摸屁股與臀部約5秒，小芳提起刑事的性騷擾訴訟，台中高分院依違反性騷擾防治法判處拘役45日，可易科罰金確定，小芳再提民事訴訟，索賠30萬元。

    陳男辯稱說，他與小芳是同事，小芳比較資淺，但他並非上司，唱完歌之後，小芳還搭乘他的車返家，如果有性騷擾，小芳豈會搭他的車？是小芳向他索求買按摩椅不成而挾怨報復。

    小芳的閨密作證說，他看到陳男摸小芳的腰，再往下摸臀部，小芳趕緊逃到包廂另一邊，之後，小芳不想上班，情緒不穩定，跟她通話時會哭，也有去看身心科。

    台中地院簡易庭法官認為，小芳的反應，與一般人遭受性騷擾的反應相符，陳男性騷擾小芳的指控屬實，至於小芳事發後搭乘陳男汽車，主因是雙方有業務往來，小芳選擇容忍，不過，小芳請求賠償30萬元的精神慰撫金，尚嫌過高，應以5萬元為適當，可上訴。

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