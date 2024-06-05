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竹聯幫擄人全身綁鞭炮點燃炸傷凌虐 刑事局逮12人送辦

男子林程矞被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

男子林程矞被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/06/05 16:53

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會花蓮分會成員，僅因口角糾紛，就涉嫌將對方押往堂口毆打，還點燃纏繞在被害人身上的鞭炮殘忍凌虐，造成其全身多處燒燙傷與撕裂傷，而分會長林程矞因遭通緝，竟向賭場合夥人強索8000萬安家費，對其老婆、女兒騷擾、恫嚇，甚至偷裝GPS，刑事局今天宣布搗破其幫會，逮林嫌等12人，並查扣槍彈、刀械等贓證物，依法送辦。

警方調查，45歲林嫌，2008年因殺人未遂案入獄時，結識明仁會成員，2年後出獄，在花蓮成立明仁會花蓮分會擔任分會長，之後涉及組織犯罪、電信詐欺案，遭法院判刑4年6月，隨即潛逃遭到通緝。

去年7月間，林嫌找上過去曾一起經營賭場的陳姓友人，恫嚇索討8000萬安家費，陳男心生畏懼連夜搬離住家，林嫌為逼迫陳出面，找上陳的老婆、女兒，除常到她們住處、上班的地點按門鈴，並破壞門鈴，還偷偷在陳男女兒的汽車底部裝設GPS，進行監控。

此外，去年10月間，該幫會成員跟一名男子因細故發生口角糾紛，竟持辣椒水、刀械、棍棒強擄被害人前往花蓮一處車行的堂口據點痛毆，隨後再押往花蓮大橋附近空地，以鞭炮纏繞身體，並點燃爆炸方式，造成他頭部撕裂傷、全身多處燒燙傷及擦挫傷。

警方經長期蒐證，今年3月27日逮捕林嫌與旗下幫眾等7人到案，查扣制式手槍、改造手槍各1把，以及開山刀、彈簧刀、電擊槍等贓證物，之後又陸續通知5名涉案幫眾到案，警詢後依槍砲彈藥、組織犯罪、恐嚇取財、殺人未遂及聚眾鬥毆等罪嫌移送檢方偵辦。

警方查扣制式手槍、改造手槍各1把，以及開山刀、彈簧刀、電擊槍等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣制式手槍、改造手槍各1把，以及開山刀、彈簧刀、電擊槍等贓證物。（記者邱俊福攝）

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