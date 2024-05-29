竹聯幫明仁會插旗雲林討債販毒！檢警掃蕩逮18人

雲林警方前往台南關子嶺某家溫泉飯店攻堅當場逮捕竹聯幫明仁會雲林分會長陳嫌及其他幹部。（雲林縣警察局提供）

2024/05/29 11:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林檢警聯手查獲竹聯幫仁堂明仁會以陳嫌為首的雲林分會成員18人，涉嫌持刀山刀、武士刀、球棒等在雲林逞兇鬥狠暴力討債、販毒，訊後依恐嚇、毒品、組織犯罪等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，檢方複訊後27歲陳嫌收押，全案由檢警擴大偵辦。

雲林縣警察局刑警大隊長楊承璋指出，日前接獲線報，竹聯幫仁堂明仁會疑在雲林「插旗」設置分會，利用年輕人血氣方剛的特性以類似直銷方式吸收成員入會；警方深入調查發現，該會主要據點在斗六市大學路3段以木藝品店為掩護，訂有幫規教條、會歌外，組織分工精確，各階層幹部均以各種神明為代號（會長為「王爺公」、副會長為「土地公」）。

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雲林刑大掃黑專責隊長涂世圳表示，該分會透過社群網站微信成立群組，成員有108人，有任務即透過群呼，持刀械砸店以暴力圍事、逼討債及從事販毒等不法行為，且成員若想脫離組織的想法或行動，幹部即威嚇要以老虎鉗剪斷2根手指，嚴禁脫離組織。

涂世訓說，分會成員敏感性高，檢警蒐證完備後，持搜索票、拘票兵分多路前往查緝，陳嫌及多個幹部漏夜逃到台南關子嶺某家溫泉飯店藏匿，警方跟監大批警力前往攻堅，並分別在斗六、莿桐、林內、虎尾等地陸續拘提其他成員，共計帶回陳嫌等18人，其中有1名未成年，查扣開山刀、武士刀、西瓜刀、球棒、手機、查票及借據等贓證物。

楊承璋表示，雲林檢警聯合威力掃蕩黑幫，並同步推動肅槍、緝毒、掃蕩賭場等專案行動，動員全縣警力1000多人次，共計檢肅黑道幫派3件31人到案，查扣極具殺傷力、破壞力足以擊破警方的防彈盾牌及防彈背心，制式霰彈槍及達姆彈，還有改造短槍、模擬槍，另賭博案件有18件45人。

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雲林警方查獲竹聯幫仁堂明仁會雲林分會陳嫌等18名成員。（雲林縣警察局提供）

警方查扣開山刀、西瓜刀等刀械。（記者黃淑莉攝）

雲林檢警聯合威力掃蕩黑幫查獲火力強大的制式霰彈槍等槍枝。（記者黃淑莉攝）

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