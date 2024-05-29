竹聯幫明仁會插旗雲林討債販毒！檢警掃蕩逮18人
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林檢警聯手查獲竹聯幫仁堂明仁會以陳嫌為首的雲林分會成員18人，涉嫌持刀山刀、武士刀、球棒等在雲林逞兇鬥狠暴力討債、販毒，訊後依恐嚇、毒品、組織犯罪等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，檢方複訊後27歲陳嫌收押，全案由檢警擴大偵辦。
雲林縣警察局刑警大隊長楊承璋指出，日前接獲線報，竹聯幫仁堂明仁會疑在雲林「插旗」設置分會，利用年輕人血氣方剛的特性以類似直銷方式吸收成員入會；警方深入調查發現，該會主要據點在斗六市大學路3段以木藝品店為掩護，訂有幫規教條、會歌外，組織分工精確，各階層幹部均以各種神明為代號（會長為「王爺公」、副會長為「土地公」）。
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雲林刑大掃黑專責隊長涂世圳表示，該分會透過社群網站微信成立群組，成員有108人，有任務即透過群呼，持刀械砸店以暴力圍事、逼討債及從事販毒等不法行為，且成員若想脫離組織的想法或行動，幹部即威嚇要以老虎鉗剪斷2根手指，嚴禁脫離組織。
涂世訓說，分會成員敏感性高，檢警蒐證完備後，持搜索票、拘票兵分多路前往查緝，陳嫌及多個幹部漏夜逃到台南關子嶺某家溫泉飯店藏匿，警方跟監大批警力前往攻堅，並分別在斗六、莿桐、林內、虎尾等地陸續拘提其他成員，共計帶回陳嫌等18人，其中有1名未成年，查扣開山刀、武士刀、西瓜刀、球棒、手機、查票及借據等贓證物。
楊承璋表示，雲林檢警聯合威力掃蕩黑幫，並同步推動肅槍、緝毒、掃蕩賭場等專案行動，動員全縣警力1000多人次，共計檢肅黑道幫派3件31人到案，查扣極具殺傷力、破壞力足以擊破警方的防彈盾牌及防彈背心，制式霰彈槍及達姆彈，還有改造短槍、模擬槍，另賭博案件有18件45人。
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