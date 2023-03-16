遭魚販男友當街砍死 女子去年底曾申請保護令
2023/03/16 19:26
相關新聞連結：
相關新聞連結：
高雄魚販疑「被分手」 女至市場談判遭追殺送醫不治
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市金獅湖市場今天（16日）上午男友當街砍殺女友致死命案，高雄市社會局證實，死者夏女曾在去年底因家暴申請保護令，2人感情不合，女方開始疏離凶手邱男。社會局提醒，已確定要分手，應保持界線，勿再藕斷絲連。
請繼續往下閱讀...
據了解，51歲夏女與55歲邱男都未婚，去年5月開始交往，邱男脾氣暴躁，甚至在去年底曾毆打夏女，夏女報案並申請保護令，開始疏遠邱男。邱男不滿交往期間在夏女身上花很多錢，被卻提分手，最近傳訊息給對方，都被已讀不回或未讀未回，相當氣憤。
邱男昨晚再傳LINE給夏女，又被不讀不回。夏女今早直接到市場魚攤找夏男，想當面說清楚，未料竟遭當街持魚刀追砍重傷，送醫不治。
對於感情面臨分手談判應主意事項，社會局家防中心主任李慧玲說，若兩造確定合不來要分手，切勿藕斷絲連，應保持界線，勿再有曖昧或日常生活如金錢等糾葛，出面談判時，切勿單獨前往且最好選在白天。李慧玲同時也特別提醒，分手後不要在社群站上謾罵對方或用新戀情刺激對方，由於男性面對感情挫折較不會對外尋求協助，呼籲衛福部設有男性關懷專線0800-013-999，在情緒找不到出口時，應尋求專業協助。