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    首頁　>　社會

    遭魚販男友當街砍死 女子去年底曾申請保護令

    當街砍殺女友致死的邱男被移送高雄地檢署偵辦。（記者李惠洲攝）

    當街砍殺女友致死的邱男被移送高雄地檢署偵辦。（記者李惠洲攝）

    2023/03/16 19:26

    相關新聞連結：
    高雄魚販疑「被分手」 女至市場談判遭追殺送醫不治

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市金獅湖市場今天（16日）上午男友當街砍殺女友致死命案，高雄市社會局證實，死者夏女曾在去年底因家暴申請保護令，2人感情不合，女方開始疏離凶手邱男。社會局提醒，已確定要分手，應保持界線，勿再藕斷絲連。

    據了解，51歲夏女與55歲邱男都未婚，去年5月開始交往，邱男脾氣暴躁，甚至在去年底曾毆打夏女，夏女報案並申請保護令，開始疏遠邱男。邱男不滿交往期間在夏女身上花很多錢，被卻提分手，最近傳訊息給對方，都被已讀不回或未讀未回，相當氣憤。

    邱男昨晚再傳LINE給夏女，又被不讀不回。夏女今早直接到市場魚攤找夏男，想當面說清楚，未料竟遭當街持魚刀追砍重傷，送醫不治。

    對於感情面臨分手談判應主意事項，社會局家防中心主任李慧玲說，若兩造確定合不來要分手，切勿藕斷絲連，應保持界線，勿再有曖昧或日常生活如金錢等糾葛，出面談判時，切勿單獨前往且最好選在白天。李慧玲同時也特別提醒，分手後不要在社群站上謾罵對方或用新戀情刺激對方，由於男性面對感情挫折較不會對外尋求協助，呼籲衛福部設有男性關懷專線0800-013-999，在情緒找不到出口時，應尋求專業協助。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    夏女（紅衣者）到市場找擺攤賣魚的男友邱男（白衣者）談分手，未料遭當街持刀砍殺。（民眾提供）

    夏女（紅衣者）到市場找擺攤賣魚的男友邱男（白衣者）談分手，未料遭當街持刀砍殺。（民眾提供）

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