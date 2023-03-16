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    首頁　>　社會

    高雄魚販當街殺女友！路過2勇警打落兇刀制伏 遺憾受害人不治

    2名勇警唐士林、王秋評（紅色箭頭）持警棍救人。（記者黃良傑翻攝）

    2名勇警唐士林、王秋評（紅色箭頭）持警棍救人。（記者黃良傑翻攝）

    2023/03/16 13:34

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民區傳統早市今天驚傳當街殺女命案，刑大小隊長唐士林與偵查佐王秋評查案恰巧經過目睹，唐第一時間持警棍衝下車，無懼比他粗壯持刀歹徒，將邱姓嫌犯的刀打落，2人合力制伏兇嫌，路人也協助壓制扭送警局，唐士林的右手腕受輕微擦挫傷，2名勇警得知被害人夏女搶救後仍告不治，相當難過。

    刑大偵八隊資深小隊長唐士林，曾經是彭婉如命案專案小組成員，辦案衝動十足，富有正義感，他於今早和偵查佐許秋評準備前往仁武區，調查一件詐欺案件，由許開偵防車前往，恰經過鼎力路傳統早市，見邱姓兇嫌持長刀砍一名女子，唐立即持警棍衝下車救人。

    唐士林奮力將邱嫌手上的刀子打落，再示意停車下來幫忙的許秋評，合力將兇嫌壓制在地，三民二分局派出所員警也及時趕到，便交由派出所所長壓制，他協助一旁戒護，制伏過程中，唐士林的手擦挫傷並不自知。

    他和王秋評繼續前往仁武查案，返回刑警大隊後回報過程，大隊長鄢志豪特地買豬腳麵線給弟兄壓壓驚，感謝他們無時無刻為治安努力。

    唐士林表示，當時只是心繫搶救傷者，沒有想太多就衝下車救人，事後得知被害人夏女仍然沒有救回來，二人都感到難過，表示大家已經盡力了，願死者安息。

    唐士林手腕受擦挫傷。（記者黃良傑攝）

    唐士林手腕受擦挫傷。（記者黃良傑攝）

    唐士林、王秋評吃豬腳麵線壓驚。（記者黃良傑攝）

    唐士林、王秋評吃豬腳麵線壓驚。（記者黃良傑攝）

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