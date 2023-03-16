高雄魚販疑「被分手」 女至市場談判遭追殺送醫不治

夏女（紅衣者）在魚攤找邱男（白衣者）談判分手事宜，遭邱男持刀追殺，夏女左手摀著背部一路逃約300公尺。（民眾提供）

2023/03/16 12:40

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區金獅湖市場周邊今（16日）上午9點多發生女子遭砍傷，跑近300公尺求救，仍遭到追趕上的男子持續追砍，警消到場時女子已無生命跡象，經送往高雄榮民總醫院急救並宣告不治，經查死者為51歲夏姓女子，疑遭55歲邱姓男友砍傷，疑死者欲向邱男提分手遭殺害。

據了解，凶嫌邱男在金獅湖市場擺攤賣魚5年多，死者夏女則從事業務工作，2人皆未婚、交往半年多，也曾同居但現已沒住一起，疑因邱男脾氣不佳雙方常有爭吵，夏女還因此通報遭家暴，近日夏女欲與邱男分手，但邱男不願意，雙方因此鬧得不愉快。

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據目擊者指出，今早夏女到市場找邱男疑再談分手，雙方起口角後，邱男手拿魚刀砍向夏女，夏女背部中刀後，從鼎新路沿巷子跑近300公尺到鼎力路求救，但邱男持刀在後方追著夏女，最後在鼎力路1家飲料店前又遭追上的邱男連砍多刀，現場民眾驚嚇不敢向前，連喊「別再砍了」，正好有刑警大隊人員辦案經過向前制止，並將邱男壓制在地，但夏女經送醫搶救，於上午近11點宣告不治。

據邱男友人指出，曾聽邱男說夏女交往期間曾跟邱男拿錢，據邱男說前後拿上百萬元，近期懷疑夏女與別人交往，邱男欲向夏女討錢未果，昨天邱還向友人抱怨此事。

警方指出，邱男在市場賣魚，初步了解是感情糾紛，近日夏女想向邱男提分手，昨天2人曾在通訊軟體上聊此事，邱男傳給夏女的訊息遭不讀不回，懷疑遭分手，對此相當氣憤，今在市場攤位做生意時，女方到場疑似想當面和邱男說清楚，因此發生遺憾，至於有無金錢糾紛，目前並不清楚。

對於第一時間上前壓制凶嫌，警方表示，當時刑警大隊24隊唐姓小隊長和王姓偵查佐正好路過，趕緊持甩棍將魚刀打落，並將邱男壓制在地，至於夏女身中幾刀不治尚待相驗釐清，其中1刀位於致命部位。

邱男在金獅湖市場外圍擺攤賣魚，案發後人被逮回派出所，魚攤上還擺著魚。（記者許麗娟攝）

警方現場以甩棍打落邱男的魚刀，並將人壓制在地。（民眾提供）

邱男殺害夏女所持的魚刀。（民眾提供）

警消到場時身中數刀的夏女已倒地失去意識。（民眾提供）

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