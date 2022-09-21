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    疑國考壓力過大 屏東24歲男持刀狠刺祖父母、伯父被收押

    屏東市王姓男子持刀剪砍傷祖父母及伯父。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東市王姓男子持刀剪砍傷祖父母及伯父。（記者羅欣貞翻攝）

    2022/09/21 17:26

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市24歲的王姓男子因準備考試壓力大，昨天（20日）上午持美工刀、剪刀，刺殺祖母（83歲）、祖父（91歲）及伯父（59歲），3人均送醫救治，幸無生命危險；檢方訊後聲請羈押獲淮。據了解，王嫌參加高普考考試，下週就要放榜，可能因此壓力過大。

    檢方指出，王姓男子昨天上午在屏東市住處，無預警持刀、剪刺殺祖母、祖父及伯父，3人分別受有臉部、胸、頸等身體多處穿刺傷，警方及時到場逮捕王男，地檢署檢察官歐陽正宇訊問後，認為王男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅、勾串之虞，向屏東地方法院聲請羈押獲准，3名被害人現仍在醫院救治中。

    檢警調查，王男長期因病所困及準備考試壓力大，深感厭世，又因同住長者年邁多病、乏人照料，8月初起即有殺害祖父母及伯父後再輕生的念頭，到文具行購買美工刀3 把。

    昨天上午，王男趁其他家人外出工作及上學，僅莊姓祖母、王姓祖父及伯父等3名長輩在家，把美工刀及家中剪刀放在褲子口袋，到1樓客廳刺殺祖母，傷及臉、頸、胸 部等處。祖母倒地後，王男又到1樓臥室，刺殺在床上睡覺祖父，傷及頸、胸、背等處，接著再轉而刺傷身體癱瘓坐在臥室椅子上的伯父胸部，3人大量失血，身體多處多重撕裂傷、穿刺傷。

    祖母趁隙逃出屋外報警，屏東警分局員警到場制伏王男，將3名被害人送醫急救。

    檢察官複訊後認為，王嫌所涉殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪嫌重大，不僅所犯為10年以上重罪，並有逃亡、湮滅、勾串之虞，且其預謀犯案恐有再犯之虞，為確保其家庭成員生命、身體安全，經向屏東地院聲請羈押獲准。

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    警方封鎖現場。（記者羅欣貞翻攝）

    警方封鎖現場。（記者羅欣貞翻攝）

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