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    毒友吃藥又注射毒品突暴斃 好友嚇傻「丟包」消防隊前判無罪

    鄭男當時被「丟包」在圖中下方位置。（資料照）

    鄭男當時被「丟包」在圖中下方位置。（資料照）

    2023/03/16 17:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣鄭姓男子2021年間，服藥又注射毒品，因毒藥物加乘作用而暴斃死亡，卓姓好友急救無效，想將鄭男載到醫院，卻在行經彰化縣消防局田中消防分隊門前，把鄭男丟包路邊，彰化地檢署依遺棄屍體罪起訴，一、二審都認為，卓男客觀上不能確認鄭男已經死亡，且卓男沒有接受急救訓練，縱然把鄭男丟路旁的「道德面」有瑕疵，但不構成遺棄屍體罪，判決無罪。

    判決書指出，卓男於2021年12月11日晚間，開車載鄭男買注射針具，之後驅車到卓男姨丈許姓男子在彰化縣田中鎮的住處，鄭男於許男住處房內注射海洛因，隨後大嚼蝦子，翌日凌晨0時26分，鄭男之前服用抗精神藥物，因毒藥物加乘作用突然倒地，呼吸衰竭暴斃。

    卓男見狀，呼叫許姓姨丈一起急救，十餘分鐘後未見效果，許男請同居人楊女幫忙把鄭男搬到車內，由卓男將鄭男送醫急救。

    不料，卓男沒有把鄭男送醫，而是丟包到田中消防分隊門前路旁，卓男還一度下車，到消防分隊探看，然並無與任何人接觸，他又打119報案，但尚未與接線人員對話即斷話離去，當天凌晨1時15分，路人發現報警，將鄭男送醫但已無生命跡象，彰化地檢署認為卓男觸犯遺棄屍體罪，將其起訴。

    卓男供稱，送醫途中行經消防分隊，「我有打電話給119，我有請他們來急救，我以為這樣就可以了，我才離開」。

    彰化地院認為，卓男縱然見到鄭男倒地失去意識，但他當時是否知道鄭男失去呼吸心跳、甚至死亡，已有可疑，另外，新聞報導常見失去呼吸、心跳之人，經過搶救恢復健康的報導，卓男可能不知當時鄭男已死亡，判決卓男無罪。

    彰化地檢署上訴二審，台中高分院與一審見解相同，認為卓男縱使把鄭男丟在消防隊門前路旁，「道德面」有瑕疵，但不構成遺棄屍體罪，維持無罪。依「刑事妥速審判法」規定，除非判決所適用的法令牴觸憲法、判決違背司法院解釋或判例，檢方能再上訴，否則全案確定。

    另外，卓男的許姓姨丈與楊姓同居女友涉及遺棄屍體罪嫌部份，獲檢察官不起訴處分。而卓男幫助施用第一級毒品，判刑2月，可易科罰金確定。

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