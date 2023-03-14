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    澎湖縣議長劉陳昭玲涉收賄 澎湖地檢署聲請羈押

    國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲涉收賄，被澎湖地檢署聲請羈押。（記者劉禹慶攝）

    國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲涉收賄，被澎湖地檢署聲請羈押。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/14 04:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣府會爆發臨時人員、燒烤業者等疑似行賄案，由廉政署跨海抵澎搜索，移往澎湖地檢署進行複訊，經過漏夜偵訊後，議長劉陳昭玲、陳姓機要秘書及孫姓女士等3人，依涉嫌違反貪污治罪條例，向澎湖地方法院聲請羈押禁見。

    澎湖地檢署表示，偵辦被告議長劉陳昭玲等人涉嫌違反貪污治罪條例一案，3月13日上午由地檢署主任檢察官、全體檢察官、法務部廉政署駐署檢察官，指揮廉政署南部地區調查組廉政官，持台灣澎湖地方法院核發搜索票，展開大規模搜索。

    偵查人員兵分多路，展開搜索澎湖縣議會議長辦公室等19處，並傳喚相關被告、證人共15人到案。經檢察官訊問完畢後，認被告議長劉陳昭玲、被告陳姓機要秘書、被告孫姓女士等3人，均涉犯貪污治罪條例

    罪嫌重大，且所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，並有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

    另外諭知被告前車管處賴姓處長交保新台幣 5萬元，其餘被告及證人均請回。由於全案都與前朝賴峰偉政府有關，案情是否會向上發展？仍有待進一步觀察，但議長劉陳昭玲突遭搜索聲請羈押，引爆澎湖政壇震撼，也為未來澎湖政壇埋下變數。

    澎湖地檢署入夜燈火通明，漏夜偵辦貪汙案。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地檢署入夜燈火通明，漏夜偵辦貪汙案。（記者劉禹慶攝）

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