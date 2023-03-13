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    巡墓員涉包庇違規撿骨修墓 北市殯葬處：將提高責任區輪調頻率

    台北市殯葬管理處，圖中人物與本新聞無關。（資料照）

    台北市殯葬管理處，圖中人物與本新聞無關。（資料照）

    2023/03/13 11:12

    〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲任內，殯葬管理處曾爆時任副處長王文秀涉嫌標案索賄、殮工屢爆貪紅包小利等弊案，廉政署近來再獲報，有墓地巡山員疑似包庇業者及家屬掩護未經申請的違規掘骨、回葬，可能涉貪污弊端。殯葬處表示，將全力配合檢廉偵查，未來將提升責任區輪調頻率，也會研議使不同課室員工輪調巡墓員。

    殯葬處表示，將全力配合檢廉偵查及持續加強廉政法知教育、強化機關員工廉能意識，並主動清查近年檢舉裁罰案件，保持勿枉及勿縱理念，若有不法事實將依法究辦。

    殯葬處指，依據殯葬管理條例，巡墓員主要職責是公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕墳墓案件及巡查墓區。巡墓員上任前，殯葬處有經常性反覆宣導在工作崗位應知法守法，面對業者及民眾均依法行政；面對工作業務必須勤勉負責，主管及其他單位也不定期關懷巡墓員工作進度並輔導工作上細節。

    殯葬處每2至3個月會主動輪調巡墓員的責任區，降低巡墓員不法可能性。殯葬處副處長蔡名娟強調，未來將提升責任區輪調頻率、進一步研議使不同課室員工輪調、指派巡墓員參與廉能、貪污治罪條例及刑法課程，深化巡墓員法治及依法行政觀念，強化對業者與民眾相關遷葬法令宣導，避免民眾因不知法令而觸法。

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