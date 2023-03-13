雲縣議長沈宗隆涉賄交保 檢以「高度串證滅證之虞」抗告

雲林縣議長沈宗隆涉達德集團弊案，雲林地方法院裁定200萬元交保，雲林地檢署以沈及鍾姓包商有高度串證、滅證之虞，今天下午針對2人提出抗告。（資料照）

2023/03/13 17:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議長沈宗隆與3名議員涉嫌收受達德集團賄賂案，雲林地檢署承辦檢察官聲押沈等6人，雲林地方法院裁定達德集團潘姓前執行長收押，其他5人交保，檢方認為沈宗隆及下包鍾姓包商有高度串證、滅證之虞，今天提出抗告。

雲林地檢署偵辦達德集團涉嫌行賄案，發現該集團在2020年準備在雲林設立風機發電，因地方人士、部分議員反應，該集團涉嫌透過下包廠商、白手套，以高報工程款夾帶賄款方式，向沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人行賄，共計2600多萬元。

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檢方訊後，向法院聲押沈宗隆、王又民、潘男及王又民的助理游女、潘男的妻子游女（游姓助理胞妹）及鍾姓包商，其他涉案5人分別以100萬至15萬元交保。

法院9日漏夜開羈押庭，在10日凌晨裁定潘男收押，沈宗隆200萬元、鍾姓包商100萬、王又民50萬及潘妻6萬元交保，游姓助理飭回。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，承辦檢察官收受法院裁定書後，審酌卷內資料及被告等人在法院羈押庭的供述，認為該案屬重大案件，法院卻未以合議庭進行審理，顯有不當之處。

另沈宗隆、鍾姓包商有高度串證、滅證及逃亡的可能性，法院未就檢察官在羈押庭所提出的意見，詳以審酌，且沒有詳細交代不予羈押的理由，原裁定顯有違失之處，因此在今天下午針對沈及鍾2人提出抗告。

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