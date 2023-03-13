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    傳收錢喬人事、拆違建 檢調搜索澎湖縣府會、約談議長劉陳昭玲到案說明

    廉政署跨海突擊搜索澎湖縣議會，澎湖地檢署約談議長及機要到案說明。（記者劉禹慶攝）

    廉政署跨海突擊搜索澎湖縣議會，澎湖地檢署約談議長及機要到案說明。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/13 16:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕廉政署幹員今日跨海抵澎，兵分多路前往澎湖縣議會、澎湖縣政府建設處、車船處及消防局湖西消防分隊等地搜索，下午澎湖地檢署通知議長劉陳昭玲及機要秘書到案說明，目前正在偵訊中；據悉廉政署主要是收到檢舉函，在公共車船、喬人事、拆除違建3方面有不法情事，金額逾百萬元。

    據了解，廉政署調查人員今天上午在檢察官指揮下，進入澎湖縣政府、府外的車船處、消防局湖西分隊及縣議會查案，並帶走部分人員進入澎湖縣調查站，進一步針對檢舉函內容釐清，並帶回部分公文及文件，同時請某些主管官員到調查站說明。

    由於檢舉函內容指稱公共車船、喬人事、拆除違建等3個方面有收賄情事，因此這次主要是針對建設處、車船處數名臨時人員的聘用及拆違建、公共車船等部分，可能涉及行賄及收賄展開調查，初步了解發生時間都是在前朝賴峰偉政府時代，與新任縣長陳光復並無關係，但調查人員入府調查時，還是依照慣例由縣府政風室陪同向縣長報告。

    上午搜索告一段落後，旋即由澎湖地檢署接手，下午通知議長劉陳昭玲跟陳姓機要秘書到案說明，現仍在偵訊中。

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