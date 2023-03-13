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    他深夜潛入妙齡女子租屋處 到案竟鬼扯：走錯地方

    謝男潛入妙齡女住處。（記者王冠仁翻攝）

    謝男潛入妙齡女住處。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/13 13:14

    〔記者王冠仁／台北報導〕一名妙齡女子在台北市中華路租屋居住，她準備上床睡覺時，忽然聽聞住處房門被打開，她起身查看赫然發現一名陌生男子站在屋內。該名男子雖然事後落跑，但警方循線掌握其身分，逮到42歲謝姓男子；他聲稱不小心「走錯」，但警方認為他說法不合理，且他沒交代如何取得1樓大門的磁扣鎖，警方將他依侵入住宅罪嫌送辦。

    北市警中正二分局今天對外發布新聞，同時也呼籲民眾可加裝生物辨識的門鎖系統，或在房門內外、樓梯間等處加裝監視器，並隨時緊閉門窗，以防宵小有機可乘、保障自身住的安全。

    警方調查，謝姓男子平時從事餐飲業，他深夜騎機車前往台北市中華路二段附近一處民宅大樓，以磁扣鎖開啟1樓大門潛入大樓內。謝打開其中一戶住戶的大門，住在該處的妙齡女子聽聞開門聲音，起身查看；當時謝恰好進入其屋內，與妙齡女子四目相交，他嚇得隨即落跑。

    妙齡女子嚇得跑到附近派出所向警方報案；警方調閱監視器畫面，根據車牌影像，掌握潛入該處的人就是謝姓男子。

    謝男到案後聲稱，當天他是到附近購物，購物完後不小心「走錯」才進入該處；但警方發現該處附近的商家只有當鋪，且當時已經打烊，因此認為其說詞避重就輕。

    警方除了將謝依法送辦，也將進一步追查其真實動機；轄區警方事後也前往該大樓向住戶說明此事，並建議他們更換1樓大門的磁扣鎖，確保類似狀況不再發生。

    謝男事後嚇得落跑。（記者王冠仁翻攝）

    謝男事後嚇得落跑。（記者王冠仁翻攝）

    謝男騎車抵達該大樓。（記者王冠仁翻攝）

    謝男騎車抵達該大樓。（記者王冠仁翻攝）

    謝男以磁扣鎖開啟1樓大門。（記者王冠仁翻攝）

    謝男以磁扣鎖開啟1樓大門。（記者王冠仁翻攝）

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