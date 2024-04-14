進口萬件仿冒名牌Polo衫、襯衫被查獲 違反商標法判拘50天

基隆地院近日審結，認定余男違犯商標法，判處拘役50天，得易科罰金，侵權商品沒收。（記者吳昇儒攝）

2024/04/14 15:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名余姓男子2020年12月間，在五分埔商圈偶遇自稱是來自新加坡的吳先生，便向他訂購萬件知名品牌運動外套、上衣、襯衫、Polo衫等服飾。隔年9月30日進口時，被海關人員查出該批衣物為仿冒品，報請檢調偵辦。檢察官偵訊後，將余男起訴。基隆地院近日審結，認定余男違犯商標法，判處拘役50天，得易科罰金，侵權商品沒收。

檢調查出，余男自稱是透過新加坡吳先生的介紹，以每件1至2美元不等價格，購入NIKE、REEBOK等運動品牌服飾及11162件POLO RALPH LAUREN的襯衫及POLO衫，雙方約定以貨櫃海運方式輸入進口。

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該批貨物於2021年9月底進口時，被海關人員抽查出異狀，經初步鑑定後，卻認為仿冒商品，隨即通報調查局航業調查處基隆調查站，並報請基隆地檢署指揮偵辦。

檢調偵訊時，余男坦承該批貨物是自己所有，且是透過在五分埔認識的吳先生購入，進價為1至2美元，對方宣稱都是正版商品。

檢察官偵訊後認為，余男與出貨端素未謀面，進行龐大金額交易時，應先詳盡調查貨物來源、商品真偽、賣家身分信用、商品市價及行情等，僅憑幾句話即允諾數量龐大跨國買賣，有違一般理性交易常理，因此余男主觀上宣稱不知是買到仿冒品，應不予採信，依涉犯商標法將他起訴，並向法院聲請建議判決處刑。

法官認為，余男進口侵害商標權商品，對商標權人潛在市場利益造成侵害非小，有礙公平交易秩序，考量他在審理時終能承認犯行，並與商標權人調解成立，予以賠償，犯後態度尚佳，故依為違反商標法，判處余男拘役50天，得易科罰金5萬元，查扣的12671件侵權商品沒收。

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