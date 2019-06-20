兩度半夜闖臥房 豬肉男強壓單親媽在床

2019-06-20 18:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣賣豬肉的劉姓男子，1月間於凌晨3點半闖入鄰宅徐姓單親媽媽住處，經被害人報警後，竟又於4月重施故技，甚至還將徐女壓制在床上，事後對動機說詞一再反覆，新竹地院認為他已嚴重傷害被害人的身體與精神，依強制罪判刑5月。

判決書指出，4月28日凌晨3點半，新竹縣劉姓男子從住處2樓窗戶，跨過相鄰未閉鎖的窗戶，而未經徐女同意，無故侵入住宅，並至徐女臥室內，以雙手抓住徐女雙手腕，將她壓制在床上，以此強暴方式妨害驚醒的徐女離去權利。

法官審酌劉男素行尚可，然犯罪動機可疑，為何半夜侵入徐女住處，對不熟識的徐女為強制行為，歷次供述不一，一下說因為看到徐女小孩紙尿布裡面有大小便放在廚餘桶，想進去了解小孩狀況，因為上次去時，徐女兒子被驚嚇到一直哭；後來又改稱：因為壓力太大；又稱：因為受到徐女那邊的聲音干擾，回音很大等語。

法官查出劉男於本案之前，曾於1月20日凌晨3點多，非法侵入徐女住宅，明知違法再犯本案，利用深夜時分，對熟睡的徐女實施犯行，徐女所受驚嚇程度可想而知，不僅造成身體、精神上嚴重傷害，更危害社會住居安全，犯罪情節非輕，所為實屬不可原諒。最後依強制罪判刑5月，得易科罰金。

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