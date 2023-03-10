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    裸女闖民宅拿「平底鍋」攻擊 男屋主開槍自保

    35歲女子洛可利爾一絲不掛非法闖入民宅，遭發現後持平底鍋攻擊男屋主，受害者男子為了自保持槍射擊女子小腿後報案求助。美國警方示意圖。（美聯社資料照）

    35歲女子洛可利爾一絲不掛非法闖入民宅，遭發現後持平底鍋攻擊男屋主，受害者男子為了自保持槍射擊女子小腿後報案求助。美國警方示意圖。（美聯社資料照）

    2023/03/10 10:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州日前發生一名裸女擅闖民宅遭槍擊事故，受害男屋主聽見屋內傳出奇怪聲響到廚房查看，意外發現一名全裸女子站在廚房，女子竟持平底鍋攻擊屋主，接著失控大吼要求屋主離開房子，屋主忍無可忍之下，持槍射擊女子小腿，隨後報警求助，女嫌因涉嫌攻擊、闖入民宅等罪名，目前遭警方拘留中。

    綜合外媒報導，維吉尼亞南部卡洛爾郡（Carroll County）治安官辦公室6日在臉書粉專發文，內文提及警局於上月26日獲報，1名35歲女子洛可利爾（Paula Michelle Locklear）全裸非法闖入民宅，被男屋主發現後竟拿平底鍋攻擊男子頭部，隨後找到後門廊的配電箱嘗試關閉家中所有電源，接著又一邊拍打廚房窗戶，一邊怒嗆男屋主「滾出房子，否則我就殺了你」，男屋主忍無可忍之下，被迫持槍射擊女子小腿，隨即報案處理。

    警員抵場現場後立即逮捕洛可利爾，指控她涉嫌攜帶致命武器闖入民宅、攻擊以及破壞他人財產等罪名，目前已被警方拘留，待法院審理前不得保釋。經警員與卡洛爾郡檢察官討論，判斷受害者因自我防衛開槍，將不對他提出任何罪名指控。

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