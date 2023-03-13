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    首頁　>　社會

    6兩重金鍊遺失1個月遍尋不著 警察果然成為他最後希望

    桃園林姓男子（中）上個月遺失愛妻所贈的6兩重金項鍊，為此尋了1個月，最後向桃市警桃園分局大樹派出所報案，所長張邦寧及同仁熱心協助，真的尋回金鍊，讓林男樂不可支，趕緊回來道謝。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園林姓男子（中）上個月遺失愛妻所贈的6兩重金項鍊，為此尋了1個月，最後向桃市警桃園分局大樹派出所報案，所長張邦寧及同仁熱心協助，真的尋回金鍊，讓林男樂不可支，趕緊回來道謝。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/03/13 00:22

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕林姓男子上個月意外遺失愛妻所贈的4兩重金項鍊，這1個月來日夜讓他想破頭，也翻遍所有可能去過的地方，只想尋回那條意義重大的金鍊，直到日前想無可想，只好試試最後的希望，向桃市警桃園分局大樹派出所報案，所長張邦寧得知他的難處，仔細過濾赫然發現，拾得物中確實有條金鍊，經通知林男，果然尋回愛妻金鍊，讓他樂不可支，本月11日特地返回大樹所致謝。

    桃園分局表示，擔任職業駕駛的林姓男子今年2月不慎把妻子贈送重6錢、市價近5萬元的金項鍊弄丟，那是妻子特地送給他的，意義十分重大，由於遺失當天，他曾經去過醫院，健檢時曾經將金鍊由脖子上取下，當時放在口袋，所以極可能就是當天丟失，於是回想當天去過的所有地點，徒步沿街逐一尋找。

    林男表示，就這樣找的近一個月毫無頭緒，也猜想這樣貴重的物品若遺失，極大可能是找不回來了，為免妻子擔心難過，他甚至打算再買條相仿的項鍊戴上，只希望愛妻不會發現，就在打算徹底放棄不再找尋金鍊子之前，途經桃園分局大樹所，便將希望全數寄託在警方身上。

    大樹所長張邦寧得知林先生的難處後，積極協助過濾查詢，發現2月曾有熱心民眾在桃園區桃鶯路撿到遺失的項鍊，當時員警依拾獲遺失物相關規定受理後，將拾得物移請偵查隊辦理後續事宜。

    張邦寧於是將林先生遺失項鍊的成色、花紋及重量等資料，向偵查隊承辦人查詢比對後，發現極為相符，於是連絡林前往確認，林某一眼就認出自己的項鍊，失而復的心情讓他欣喜若狂，立即辦理認領手續，並回到大樹所向所長及同仁當面道謝，感謝警方秉持同理心，熱忱積極的協助，讓他尋金成功。

    林姓男子的這條6兩重、市價近5萬的金項鍊原本戴在脖子上，遺失當天因為健檢才卸下，沒想到放在口袋裡卻掉了，所幸失而復得。（記者陳恩惠翻攝）

    林姓男子的這條6兩重、市價近5萬的金項鍊原本戴在脖子上，遺失當天因為健檢才卸下，沒想到放在口袋裡卻掉了，所幸失而復得。（記者陳恩惠翻攝）

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