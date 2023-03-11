粗心國中生等公車遺落價值40萬長笛 騎士順手牽羊吃官司

新北市三重一名國中生將市價近40萬元的長笛遺落在公車亭，警方過濾監視器幸運找回，失主的母親感謝不已。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/03/11 17:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名焦急母親衝入派出所求助，指稱她買給愛子市價40萬元的日本進口長笛遺失，不知道掉落何處，警方獲報，逐一過濾國中生回家路徑，發現國中生因顧著跟女同學聊天，粗心的將長笛遺落在公車亭，兩小時後遭一名男子撿走，警方以車追人，替民眾找回Altus昂貴長笛，讓母子欣喜若狂，感謝警方用心找回重要物品。至於涉嫌侵占長笛的65歲王男，警方依侵占遺失物罪嫌送辦。

杜姓女子10日焦急地到新北市警三重分局慈福派出所報案，指稱她兒子前一天放學時，不慎遺失一隻高價的長笛，因學校遍尋不著，她懷疑兒子搭公車回家途中，不慎遺落在公車亭，警方便依報案女子指稱路線，過濾監視器，果然在她兒子就讀的國中附近一處公車站，發現其子揹書包、提著長笛走來，順勢將長笛放在椅子上，便跟幾位女同學聊天，公車到站時眾人直接上公車，忘了帶走長笛。

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警方到公車亭找尋，但長笛已不翼而飛，再過濾監視器，發現事隔三小時後，一名騎士走進公車亭坐下，見沒人詢問，就提著長笛上車離去；警方以車追人，循線到王姓騎士家中，65歲王男辯稱，以為是沒人要的回收物，就順手帶回來，警方依侵占遺失物罪嫌將王男送辦，並通知杜女領回長笛。

據了解，粗心國中生遺失的長笛為日本altus、1707型純銀長笛，新品價39萬2000餘元，杜女為讓愛子學好音樂，不惜重資買給愛子使用、練習，對於能找回貴重的樂器，母子都很高興，更感謝警方的熱心協助。

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