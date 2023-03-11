為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    粗心國中生等公車遺落價值40萬長笛 騎士順手牽羊吃官司

    新北市三重一名國中生將市價近40萬元的長笛遺落在公車亭，警方過濾監視器幸運找回，失主的母親感謝不已。 （記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一名國中生將市價近40萬元的長笛遺落在公車亭，警方過濾監視器幸運找回，失主的母親感謝不已。 （記者吳仁捷翻攝）

    2023/03/11 17:20

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名焦急母親衝入派出所求助，指稱她買給愛子市價40萬元的日本進口長笛遺失，不知道掉落何處，警方獲報，逐一過濾國中生回家路徑，發現國中生因顧著跟女同學聊天，粗心的將長笛遺落在公車亭，兩小時後遭一名男子撿走，警方以車追人，替民眾找回Altus昂貴長笛，讓母子欣喜若狂，感謝警方用心找回重要物品。至於涉嫌侵占長笛的65歲王男，警方依侵占遺失物罪嫌送辦。

    杜姓女子10日焦急地到新北市警三重分局慈福派出所報案，指稱她兒子前一天放學時，不慎遺失一隻高價的長笛，因學校遍尋不著，她懷疑兒子搭公車回家途中，不慎遺落在公車亭，警方便依報案女子指稱路線，過濾監視器，果然在她兒子就讀的國中附近一處公車站，發現其子揹書包、提著長笛走來，順勢將長笛放在椅子上，便跟幾位女同學聊天，公車到站時眾人直接上公車，忘了帶走長笛。

    警方到公車亭找尋，但長笛已不翼而飛，再過濾監視器，發現事隔三小時後，一名騎士走進公車亭坐下，見沒人詢問，就提著長笛上車離去；警方以車追人，循線到王姓騎士家中，65歲王男辯稱，以為是沒人要的回收物，就順手帶回來，警方依侵占遺失物罪嫌將王男送辦，並通知杜女領回長笛。

    據了解，粗心國中生遺失的長笛為日本altus、1707型純銀長笛，新品價39萬2000餘元，杜女為讓愛子學好音樂，不惜重資買給愛子使用、練習，對於能找回貴重的樂器，母子都很高興，更感謝警方的熱心協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澳客剛下機就弄丟瑜珈墊 大園警聯繫運將1小時內送回
    2023/03/08 23:09

    澳客剛下機就弄丟瑜珈墊 大園警聯繫運將1小時內送回
    真是順手牽羊！顧講電話忘拿包 60萬留機車座墊上被人分贓
    2023/02/03 19:31

    真是順手牽羊！顧講電話忘拿包 60萬留機車座墊上被人分贓

    「誠美無二」台南東區虎尾寮頂級別墅全新落成
    愛心物資沙拉油、醬油掉馬路 耐心警追查找到失主
    2023/01/11 21:52

    愛心物資沙拉油、醬油掉馬路 耐心警追查找到失主
    最歡樂物歸原主！老闆懊惱搞丟食材 下秒警上門大家都笑了
    2023/01/01 16:38

    最歡樂物歸原主！老闆懊惱搞丟食材 下秒警上門大家都笑了
    每月平均拾獲上萬件！台鐵運送旅客遺失物 明年起收費35元起
    2022/12/24 14:39

    每月平均拾獲上萬件！台鐵運送旅客遺失物 明年起收費35元起
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播