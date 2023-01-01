最歡樂物歸原主！老闆懊惱搞丟食材 下秒警上門大家都笑了

素料行老闆高興的與李員合影。（警方提供）

2023/01/01 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有熱心民眾路上撿到一大包素料送警所，長年茹素的警員李宗政唯恐食材壞掉太可惜，本著惜物心情鍥而不捨找失主，費盡一番功夫終於找到位在市場內的一家素料行，結果老闆及多位客人看到都笑了，原來老闆才為了自己糊塗懊惱不已，沒想到下秒竟被員警送上門，瞬間變成最歡樂的「物歸原主」場景。

任職中市第一分局民權派出所的李員，上月28日備勤時接獲林姓民眾報案，表示稍早在西區均安街一帶馬路上，拾得一大包裝有食材塑膠袋，李員檢視發現內有素火腿與豆包等食材，因長年茹素，研判應為素食店家遺落，惟因食材容易腐敗需冷藏，若因此銷毀實為浪費、可惜，遂循五權路沿線素食店家詢問卻未果。

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所幸經熱心熱心店家提供線索，李員前往位在北區東興市場內的素料行洽詢，一到店門口，李員詢問是否有遺失素料一包，卻引來店內5、6名民眾及客人哄堂大笑，原來該店陳姓老闆因遍尋不著自家食材而苦惱，見該包素料失而復得喜出望外，對於李員熱心積極協尋失主行為，頻頻致謝，也高興的與李員合影，堪稱最歡樂的「物歸原主」場景。

民權所長劉松吉肯定李員對事件處理的熱心，及將心比心處理事務的態度，也呼籲民眾拾得遺失物，要立刻送至警察機關，若是在公共場所拾獲，如該場所有管理人，亦可交給公共場所的管理人或是向該公共場所的管理人反映，以確保自身權益。

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