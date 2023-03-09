婦女節最美麗的女人！6旬男心肌梗塞倒地 救護女志工跪地救回一命

莊仕如休假常在消防隊擔任救護志工，事發當下救回命危的孫男一命。（記者闕敬倫翻攝）

2023/03/09 22:31

〔記者闕敬倫／新北報導〕67歲孫姓男子昨天在新北市新店區，疑心肌梗塞倒地，失去意識及心跳，在旁的員警立即去電119，由派遣員線上指導施行CPR，剛下班的女子莊仕如路過，擔任救護志工的她，當時雖穿著短裙，仍立即跪在柏油路接手對孫男施行電擊，一次即恢復心跳及意識，莊女事後說，「突然覺得我們救護志工平時的訓練對大眾是很有幫助的。我覺得我是38婦女節最美麗的女人」。

孫男8日在新店安祥路跟人起口角，突然心肌梗塞發作，昏迷倒臥在地，在場協調糾紛的員警發現他已無呼吸、心跳，立即撥打119，同時呼叫支援派員送AED電擊器到場。

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從事壽險業的莊仕如，休假常在消防隊擔任救護志工，事發當下正好經過，見孫男情況危急，主動就近協助CPR急救，所幸經電擊後1分鐘，孫男恢復生命徵象，救護人員趕抵，隨即將孫男送往新店慈濟醫院。

莊女事後收到路人側拍照片，驚訝地發文表示，她當下穿著短裙跪在柏油路上，CPR加上電擊後復甦感到非常感動，「突然覺得我們救護志工平時的訓練對大眾是很有幫助的。我覺得我是38婦女節最美麗的女人」。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋表示，將持續培訓如莊女一樣的志工，同時新店警分局每年10月都會安排員警接受CPR+AED急救訓練，若第一線警務人員具備急救能力，可讓新北市更安全宜居。

67歲孫男疑心肌梗塞倒地，員警立即去電119，莊姓救護志工路過接手CPR加上電擊，與警方合力救回男子。（記者闕敬倫翻攝）

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