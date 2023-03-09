警幫身障男尋家人 母感動手寫卡片感謝

2警透過電話聯繫，總算找到男子母親帶男子回家，事後男子母親更感動的致贈親筆手寫感謝卡感謝警方。 （記者鄭景議翻攝）

2023/03/09 13:18

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安警分局羅斯福路派出所巡佐陳嘉正及警員劉信欽，前日執行巡邏勤務接獲民眾報案，稱新生南路三段某電玩店內有民眾需要警方到場協助，原來是一名身障男子走失，2警透過電話聯繫，總算找到男子母親帶他回家，事後男子母親更感動的致贈親筆手寫感謝卡感謝警方。

警方表示，當時見店內有一名男子，詢問時皆無法正確回應，疑似有身心障礙狀況，經警方查證身分後確認為失蹤人口，員警撥打男子母親電話，但連續撥打近10通電話皆未接聽，警方只好帶該男子返回派出所休息，在半小時後男子母親終在警方聯繫後趕到派出所，見兒子平安無恙，情緒激動眼眶泛淚感謝警方的協助。

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據了解，該男子當日下午與母親於捷運站內走散，男子母親因擔心兒子獨自在外發生意外，當即向捷運站及警察機關報請協助，也因此員警比對特徵後，即確認走失男子身分，後續因母親心急到處奔走找尋，疏漏接聽來電，因而讓警方撥打好幾通電話才聯繫上。

大安分局也提醒民眾，家中如有身心障礙者，表達能力不佳，應儘量避免讓其單獨外出，平常多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴辨識的項鍊、手鍊，以防走失後，還能提供警方或相關單位的辨識，從而可儘速聯絡家屬。

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