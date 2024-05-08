害「龍舟天菜」摔落工程井溺死 監造主任、工地負責人起訴

曾獲2018亞運金牌、被稱為「龍舟天菜」的28歲運動員陳俞安墜落汙水下水道工程14米坑洞，送醫不治。（資料照）

2024/05/08 16:41

〔記者余瑞仁／桃園報導〕曾獲2018亞運金牌、被稱為「龍舟天菜」的28歲運動員陳俞安去年2月16日清晨騎車出門，卻在桃園市桃園區墜落汙水下水道工程14米坑洞，送醫不治。案經桃園地檢署偵辦，認為現場施工區拒馬設置距離不足、標示不清、防範措施不當，今（8）日偵結將美商顧問公司高姓監造主任、包商現場負責人李姓男子2人依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，桃園市政府發包的「促進民間參與桃園縣桃園地區汙水下水道系統建設之興建、營運、移轉計畫（BOT）汙水下水道系統內壢地區主次幹管標、八德地區主次幹管第二標」汙水下水道系統，由日鼎水務企業公司得標承攬、美商傑明工程顧問公司負責工程監造。日鼎公司後來將此段BOT工程轉包給泰誠發展營造公司，泰誠又轉包給高輝營造公司施作，施工期間為2023年2月2日起到同年4月3日，於桃園市桃園區文中路與國際路二段交岔路口施作。

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去年2月16日凌晨5點22分左右，陳俞安騎乘普通重型機車沿著文中路往中壢方向行駛，行經文中路、國際路二段路口的汙水道下水道系統工程施工路段，因無法判斷前方工區範圍，致未及煞停而撞上半阻隔式圍籬，隨後掉落積水的工程井，直到工地工人上午8點上班，發現圍籬、防墜網被撞毀，緊急抽水確認有人墜落工程井，緊急將陳俞安救出送醫搶救，但他因溺水窒息經急救不治；雙親提出告訴。

檢方調查時，高姓監造主任、李姓包商現場負責人2人都稱工地圍籬符合交通維持計畫設置，否認有過失；但檢察官調查認為，依道路交通標誌標線號誌設置規則明文規定，此處工區僅設置1個拒馬有違規定，且此案實際施作的工區明顯逾越原交通維持計畫範圍，且橫跨對向車道，因此認定高、李2人確有過失責任，偵結起訴。

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