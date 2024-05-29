救護車載早產兒轉院國道疑遭擋道 警方將追查開罰

轎車疑因未禮讓救護車，遭後方駕駛公布影像。（擷取自臉書爆料公社）

2024/05/29 13:18

首次上稿 10:12

更新時間 13:18

〔記者張軒哲／台中報導〕28日有民眾於臉書爆料公社公布一段影像，可見一輛轎車於國道一號台中市南下往大雅路段，疑因未禮讓後方救護車，引起網友議論「救護車已經逼這麼近了、也沒有要加速的意思」。國道警方今日指出，目前未有民眾檢舉，因影像無時間地點，將通知相關人等說明依職權調查舉發。

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國道泰安分隊指出，依據道路交通管理處罰條例第45條，遇到救護車鳴笛，不立即避讓者，可處3600元罰款並吊銷駕照，若因此導致死傷，可處6000元至9萬元罰款，並吊銷駕駛執照。

泰安分隊分隊長林家德表示，用路人，遇上值勤救護車，禮讓通行不尾隨。聽到警報器聲響時，請勿慌張應先減速慢行，確認救災、救護車輛動向後再避讓行駛；救災、救護車輛高速行進時請勿貪圖便利尾隨其後，以免發生危險。

據了解，這部救護車是台中榮總救護車前往苗栗市大千醫院載送一名早產兒，這名嬰兒仍在榮總加護病房住院治療中。當時救護車行駛於快車道，前方車輛未讓行，救護車駕駛鳴笛後前車才讓行。但有網友看完影片指出，轎車前方跟右方都有車輛行駛，想讓也無法讓。

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