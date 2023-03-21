「龍舟天菜」落井殞命 陳俞安母親：「一生光榮在水裡」她無法接受

陳俞安的媽媽說，陳俞安沒有外傷、機車也完好，證明污水下水道的安全防護搓施根本不堪一擊。（記者謝武雄攝）

2023/03/21 12:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕有「龍舟天菜」美譽的亞運國手陳俞安2月16日凌晨騎機車於桃園市桃園區文中路、國際路二段路口，不幸摔落污水下水道工程工作井中身亡；桃園市議會民進黨團、律師陳鄭權今（21）日陪同家屬召開記者會，要求國賠5240萬元；陳俞安媽媽聲淚俱下說，俞安一生光榮都在水裡，如今死在水裡，叫她如何接受。

市長張善政說，要求廠商日鼎公司配合檢察官的調查，釐清責任歸屬，責任歸屬如果在廠商的話，市府絕對會要求廠商負責到底。

請繼續往下閱讀...

桃園市水務局長劉振宇表示，雖然桃園北區污水下水道為BOT工程，但市府一定會負起全部責任，由於全案已經進入司法調查，如果有疏失，市府也會主動負起國賠責任，若施工廠商沒有疏失，也會要求負起必要的道義責任。

陳母也出示照片，陳俞安的機車掉落工作井，之後被打撈起來，車頭都完好，陳俞安也沒有外傷，這顯示根本就是現場的防護措施沒有做好，她寧可陳俞安撞到圍籬被彈回來受傷，如今市府卻告訴她工地的防護措施做得很好，讓她如何接受。

陳母說，陳俞安求學過程非常辛苦，練龍舟練到雙手都是傷口，看得她都要俞安不要再練了，如果有時光機，她會要俞安不要走這條危險道路。

律師陳鄭權、李仲唯表示，市府不能以BOT為由，將責任都推給施工廠商，經向有關單位調閱施工資料、比對事故現場照片及查詢相關施工規範後發現，該工地不僅沒有設置足夠且正確警示照明、施工標誌及安全防護設施，更超出核准的施工範圍至對向車道，造成陳俞安因燈光不明等原因而致發生事故。

陳鄭權說，本案除要求喪葬費45萬元、父母撫養費195萬元、精神撫慰金父母親每人各2500萬元，總計5240萬元；議員黃瓊慧、彭俊豪、張肇良、林志強都認為市府對此事態度冷漠，將責任都推往包商，事實上，如果工地使用電子圍籬，事發5到10分鐘，救護人員就可趕到現場，挽回一條寶貴生命，而現場安全措施都是重大瑕疵，政府當然有責任。

律師陳鄭權說明，申請國賠5240萬元原因。（記者謝武雄攝）

陳俞安的媽媽說，如果有時光機，會叫陳俞安不要走這條危險道路。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法