台東議員批警開紅單氾濫 饒慶鈴：年輕警員「不受教」

台東縣議員陳宏宗昨天質詢警察開罰單氾濫，縣長饒慶鈴答「年輕警員不受教」。（記者黃明堂翻攝）

2024/05/30 08:31

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣交通罰單去年歲入預算1.2億元，實收近2億元，近來成為縣議會質詢焦點，縣長饒慶鈴昨天回答議員陳宏宗質詢時脫口說「年輕警員不受教」；陳宏宗強調，問題不在基層員警，而是長官給績效壓力，縣長應從上而下宣導執法、也要兼顧情理，警察應抓壞人，而非善良老百姓。

台東縣警局去年編列交通違規歲入預算1億2千萬元，實際收入達1億9千萬元，超收7千萬元。台東縣議會本月召開定期大會以來，已有十多位議員輪番批判警員為績效形同搶錢，縣長饒慶鈴昨天答復縣議員陳宏宗質詢，脫口稱「年輕警員不受教」。

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陳宏宗說，台東的馬路大都是兩線道，超車困難，好不容易闢四線道了，警察就來測速開紅單，要不就設區間測速，根本不合情理。

他認為，工地的工人習慣喝保力達提神，鄉下也有很多農民，習慣在工作之餘，齊聚大樹下喝啤酒小酌，交換農作心得，大家喝的酒都不多，但每個人體質不同，酒精代謝速度不一樣，有的還臉紅紅，一散場騎車開車，就被警察攔查甚至追查，一酒測就超標，被開罰9萬、18萬的，這些農民工人怎會受得了，家庭也大受影響。

陳宏宗說，酒駕確實不應該，但執法也應看程度，兼顧情與理，而非一抓到酒測超標就見獵心喜，馬上開罰單，令農民工人家庭陷入悲慘。

饒慶鈴說，她認為應仿效國外從汽車保險制度來改善交通，駕駛人若都無肇事紀錄就可享有最低保險金，如果一段時間內有多次肇事，或論肇事程度大小，來提高車險保費。現在台灣重交通取締，只會讓駕駛人有僥倖心理，沒被抓到就沒事。

對於罰單居高不下，饒慶鈴脫口說「年輕警員不受教」；陳宏宗說，問題不在年輕警員不受教，而是長官層層給予績效壓力，如果年輕員警真的不受教，就要怪警察局長，局長及分局長都不要幹了。希望縣長督促宣導，警員是要捉壞人，不是善良老百姓。饒慶鈴承諾會努力宣導。

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