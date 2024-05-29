彰化「荒唐媽」帶幼女去賣淫 害女兒兩度被嫖客亂摸猥褻

荒唐媽媽竟帶就讀國小女兒去性交易，女兒兩度被嫖客張男摸胸親嘴強制猥褻得逞。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/05/29 10:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣張姓男子與女子阿香性交易，阿香竟荒唐到帶就讀國小的女兒赴約，在汽車旅館性交易後，張男把魔爪伸向女童，兩度親嘴摸胸猥褻得逞，一審他坦承犯行，以分期付款賠償15萬元和解，但法官仍判刑1年6月，他上訴二審並附上悔過書，指自己年幼家貧不能升學，又打工墜樓導致右手右腳萎縮，交不到女友而自卑，盼望給他緩刑，二審認為他盡力彌補過錯，宣告緩刑5年，免除蹲苦窯之災。

判決書指出，國中畢業、打零工維生的張姓男子，於2023年7月間透過網路交友軟體結識女子阿香（化名），雙方約在同年月21日凌晨，在彰化市一家超商見面性交易，張男得知阿香有女兒，還主動要求看阿香女兒的照片，並詢問阿香是否能帶就讀國小的年幼女兒見面性交易，阿香也欣然同意，騎機車載女兒赴約。

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3人見面後，張男開車載母女到台中市后里區觀賞摩天輪，再到汽車旅館開房間性交易，女兒也在房間內，張男與阿香性行為後，張男卻又親吻阿香女兒，撫摸胸部與大腿，猥褻1次得逞，當天凌晨2時許退房，張男開車將母女載回彰化市的超商，又趁阿香騎機車，在車上亂摸女童的胸部與親嘴，再度猥褻得逞1次，女童告知父親提起告訴。

彰化地方法院一審時，張男坦承犯行，一審認為他觸犯對未滿14歲少女強制猥褻罪，是3至10年重罪，但考量張男無前科，沒有暴力手段，沒有造成女童身體傷害，且已賠償女童與父親，雙方和解，援用刑法第59條，「犯罪情狀顯可憫恕」減刑，判處徒刑1年6月。

張男上訴二審，他強調自己始終坦承犯行，犯後態度良好，又無前科，素行良好，且和解獲得被害人原諒，他還在分期付款賠償中，已盡力彌補自己過錯，已知警惕無再犯之虞。

張男附上自白悔過書，強調自己從小家貧未能升學，僅能在工地工作賺錢，卻因工作不慎從高樓摔下，右半邊手腳萎縮，行動不便，別說女朋友，甚至朋友都很難結交，內心十分自卑不平衡，才鑄成此錯，他因自卑而犯錯，尚非惡性重大，已深感悔悟，聲明給他緩刑機會。

高等法院台中分院認為，張男分期付款賠償對方15萬元和解，有如期履行，足以認定他積極彌補犯行所造成的損害，犯後態度尚稱良好，宣告緩刑5年，條件是應履行賠償，並提供60小時義務勞務，接受法治教育課程8場次，可再上訴。

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