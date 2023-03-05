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    闖大學持刀押女職員「想操妳」 惡狼「有計畫犯案」二審重判

    台中市彭姓男子去年光天化日下闖入一所私立大學，持刀強押女職員到廁所猥褻後企圖性侵。（資料照）

    台中市彭姓男子去年光天化日下闖入一所私立大學，持刀強押女職員到廁所猥褻後企圖性侵。（資料照）

    2023/03/05 17:58

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市彭姓男子去年光天化日下闖入一所私立大學，持刀強押女職員到廁所猥褻後企圖性侵，還因對方躲進廁間叫囂「不開門的話，要進去殺了妳」，被害女子最後脫困報案，彭男變裝逃離後，竟還重返現場探查警方偵辦進度，惡性重大，二審認定彭嫌「有計畫犯案」重判。

    該案一審時，將彭男依攜帶兇器強制性交未遂罪，判刑4年10月，檢方認量刑過輕上訴，二審審酌相關證據後，認定彭犯案前後勘查現場、變裝、持凶器犯案，犯案後還重回現場探查偵辦進度，顯示彭行徑大膽、縝密計畫足證非臨時起意，也對被害人、校園安全造成危害，認定檢方上訴有理由，撤銷一審判決，改判5年10月，可上訴。

    判決指出，去年7月1日下午1時許，擔任油漆工的26歲彭男騎車到該大學，持預藏水果刀數度進出校園，除勘查現場並尋找下手目標，同日下午5時許發現一名女職員落單有機可乘，尾隨進入女廁等對方結束開門時，推倒對方以手強勒頸部，將她拖行到無障礙廁所內，搓揉胸部還說「我想跟你做愛、我想操你」。

    過程中女子因此手指被割傷，但彭男眼看對方血流不止仍不罷休，見女子大聲呼救，唯恐聲響過大引來旁人注意而出廁所查看，女子趁機上鎖將彭男鎖在門外，彭竟在門外叫囂「不開門的話，要進去將妳殺了」，還試圖爬進殘障廁所內，女子趁機跑出廁所脫困後大聲呼救並報案。

    彭男見犯行敗露，趕緊變裝離開大學，同日晚間6時許，為探查警方偵辦進度，竟再度變裝返回現場，警方隨即過濾相關監視器，鎖定犯案機車以車追人，迅速查出彭男涉案前往其住處搜索，查扣犯案衣物等贓證物，隔天凌晨1時許，彭自知難逃法網向警方投案後送辦。

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