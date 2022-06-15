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    泰勞買春被拒難撫欲火 2度性侵鄰女不成被打出門還吃官司

    性侵示意圖。

    性侵示意圖。

    2022/06/15 10:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕來台工作的泰勞沙男，跟友人喝完酒後想買春洩慾火，但疑似被嫌棄，小姐聽到是泰勞都不想接他生意，沙男慾火難撫，竟兩度侵入民宅，對鄰女性侵，幸被害女子高聲呼救免於狼爪，雄檢偵結後依加重強制性交未遂罪起訴。

    檢方指出，來台工作的29歲泰籍男子沙塔瓦，今年2月11日晚上9點半到小港區的外勞宿舍找同鄉喝酒聊天，沙男喝完酒後性慾高漲，先去超商買保險套，再打電話給不認識的雞頭，想買春洩慾火。

    不過，當雞頭聽到他口音知道是泰勞，詢問旗下茶妹有沒有人想做生意時，茶妹嫌他「黑黑髒髒」不肯接單，沙男買春失敗又無處洩火，竟盯上外勞宿舍旁的民宅；當晚10點多，沙男偷偷潛入民宅內，鑽進屋主女兒的房間裡，屋主看到有人進入女兒房間，第一時間誤以為是女兒男友來找她，於是出聲喊了一句，沙男見事跡敗露，趕緊逃離民宅。

    沙男作案失利後竟不死心，在民宅屋外徘徊20分鐘後，趁屋主女兒返家時尾隨進入房子裡，他強制控制屋主女兒的手腳，再用手摀住她嘴巴，伸出狼爪對屋主女兒上下其手，屋女女兒驚慌呼救，屋主下樓查看，發現女兒被陌生男子侵犯，氣得上前追打，沙男見再度手，趕緊奪門而出逃離。

    警方獲報後展開追查，前往沙男公司找人時發現他已落跑，循線前往沙男友人宿舍才找到人；雄檢偵查時，沙男否認犯行，辯稱自己當天喝了太多酒，無法控制自己的行為，不知道發生何事，但檢方根據他侵入民宅性侵前曾去買保險套，犯案前後態度冷靜，還擬出作案計畫，認定他神智清楚，偵結後依加重強制性交未遂罪將他起訴。

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