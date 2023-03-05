高中生和學妹嘿咻判賠20萬2年後成年 父母請求免除連帶責任敗訴

高中生和學妹性愛判賠20萬2年後成年，父母請求免除連帶責任，高雄高分院判父母敗訴。（資料照）

2023/03/05 10:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕許姓高中生約國中學妹小芳（化名）喝酒，見小芳家人不在，趁她酒後微醺發生關係，小芳由家人陪同提告求償，屏東地院判賠精神慰撫金20萬元，被告父母需負連帶給付責任，許父、許母上訴，指兒子今年滿18歲，請求免除連帶責任，當居服員的許母主張夫妻早離婚，前夫是主要照顧者，要求減少或連帶責任，高雄高分院判2人敗訴。

需負連帶責任的許姓父母主張，他們早於2015年離婚，兒子被告與國中學妹發生關係，屬於妳情我願，況且，依民法總則施行法規定，自今年1月1日為成年，兒子年滿18歲為成年人，自有訴訟能力而得獨立為法律行為，主張不再列父母為法定代理人，同時主張一審判賠少女20萬過高，請求酌減。

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少女小芳向法官表示，被告許男是她國中學長，知道她當時未滿16歲，前年6月間，以通訊軟體相約至她家喝酒，酒後在3樓房間發生性行為，令她精神相當痛苦，提告請求損害賠償判賠20萬元，因被告尚未成年，屏東地院判決許的父母必須負連帶賠償責任。

被告以行為時未成年，現為臨時工無固定薪水，他的父母也欲撇清關係，指案發前6年2人已離婚，主要照顧者為許父，況且兒子已經18歲成年，主張解除連帶責任關係。

高雄高分院法官認為夫妻二人雖已離婚，但既約定未成年兒子的權利義務行使或負擔，由雙方共同任之，是否為主要照顧者與是否連帶損害賠償責任無涉，維持20萬元精神慰撫金及父母負連帶責任。

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