19歲鷹架工「嘿咻」14歲小女友緩刑 凍未條再犯判3年2月

謝男二度與小女友嘿咻，這次被橋頭地院判囚。（記者鮑建信攝）

2023/01/02 20:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕19歲謝姓工人與未滿14歲小女友「嘿咻」，被判刑1年10月、緩刑4年後，卻不知警惕再犯，不僅緩刑被撤銷入監服刑，又因未支付和解金，被橋頭地院依妨害性自主罪，判處徒刑3年2月，雙重懲處很慘。

據了解，2020年2月間，鷹架工謝男與未滿14歲小女友小芬（化名）交往，隨後成為情侶，並在同年4月至5月2日共嘿咻3次，被橋頭地院依妨害性自主罪，各處有期徒刑1年6月，併執行刑1年10月，並因雙方達成和解，小芬也替他求情，因此宣告緩刑4年，他和檢方均未上訴而定讞。

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不料，謝男竟仍與小芬暗通款曲，並在前年4月1日深夜11點，涉嫌將她帶往高雄市仁武區住處「炒飯」後，被她母親發現有異，憤而向仁武分局報案，被依妨害性自主罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

謝男應訊雖認罪，他的辯護律師也替他緩頰，認為是兩情相悅，要求法官判免囚。

地院開庭調查，謝男曾與小芬「辦事」獲判緩刑，緩刑期間保護管束，他卻未因而得到教訓，再度與她性交，後雖與小芬母女達成和解，又未依約支付調解金，不宜輕饒，判處有期徒刑3年2月，可上訴。

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