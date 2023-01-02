為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    19歲鷹架工「嘿咻」14歲小女友緩刑 凍未條再犯判3年2月

    謝男二度與小女友嘿咻，這次被橋頭地院判囚。（記者鮑建信攝）

    謝男二度與小女友嘿咻，這次被橋頭地院判囚。（記者鮑建信攝）

    2023/01/02 20:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕19歲謝姓工人與未滿14歲小女友「嘿咻」，被判刑1年10月、緩刑4年後，卻不知警惕再犯，不僅緩刑被撤銷入監服刑，又因未支付和解金，被橋頭地院依妨害性自主罪，判處徒刑3年2月，雙重懲處很慘。

    據了解，2020年2月間，鷹架工謝男與未滿14歲小女友小芬（化名）交往，隨後成為情侶，並在同年4月至5月2日共嘿咻3次，被橋頭地院依妨害性自主罪，各處有期徒刑1年6月，併執行刑1年10月，並因雙方達成和解，小芬也替他求情，因此宣告緩刑4年，他和檢方均未上訴而定讞。

    不料，謝男竟仍與小芬暗通款曲，並在前年4月1日深夜11點，涉嫌將她帶往高雄市仁武區住處「炒飯」後，被她母親發現有異，憤而向仁武分局報案，被依妨害性自主罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

    謝男應訊雖認罪，他的辯護律師也替他緩頰，認為是兩情相悅，要求法官判免囚。

    地院開庭調查，謝男曾與小芬「辦事」獲判緩刑，緩刑期間保護管束，他卻未因而得到教訓，再度與她性交，後雖與小芬母女達成和解，又未依約支付調解金，不宜輕饒，判處有期徒刑3年2月，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    荒唐國三少女蹺家「打砲換宿」 連找2男嘿咻後被丟包
    2022/12/22 13:40

    荒唐國三少女蹺家「打砲換宿」 連找2男嘿咻後被丟包
    房東好心租房給水電工 竟爬上女兒床摸奶
    2022/10/08 18:07

    房東好心租房給水電工 竟爬上女兒床摸奶

    郭婷筠激瘦身材 曝懷胎五個月沒人信
    太早熟？ 男子與外貌「超齡」13歲少女嘿咻 法官判無罪
    2022/04/03 16:06

    太早熟？ 男子與外貌「超齡」13歲少女嘿咻 法官判無罪
    40歲大叔嘿咻13歲少女 賠償20萬元逃過牢獄之災
    2022/02/19 20:10

    40歲大叔嘿咻13歲少女 賠償20萬元逃過牢獄之災

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播