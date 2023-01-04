少女報案遭性侵二度傷害 狼警辯稱「工具壞掉」才「親自上陣」

馬來西亞一名少女日前報案控訴自己遭繼父性侵，沒想到又遭負責調查的警官姦淫，受到二次傷害。。示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/01/04 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名少女日前報案，控訴遭繼父性侵，沒想到又遭負責調查的警官姦淫，二度傷害，引發該國社會熱議。令人傻眼的是，涉案警官還辯稱是因為檢查受害者下體的工具損壞，他才「親自上陣」。

根據大馬《光華日報》報導，事發於上週三（2022年12月28日）下午，大馬吉打州（Kedah）首府亞羅士打（Alor Setar）一名16歲少女因報案稱自己遭繼父性侵，被當地一間警局傳喚到所錄口供。沒想到負責錄口供的30歲警官，在偵訊室竟直接要求少女脫褲讓他檢查下體，還要求把雙腿大大張開，以手指撫摸受害者私處後，性慾難耐的警官姦淫少女得逞。

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當下少女因為太害怕不敢反抗，但事後她還是勇敢報案處理，並到醫院接受檢查。受害者表示，整段過程約莫30分鐘，該警官還聲稱案件調查還沒結束，要求她之後再回去協助調查。知情人士透露，涉案警官還辯稱，當時是因為檢查受害者私密處的工具無法正常操作，他才「親自上陣」。

目前警方正展開調查，鑑識組也在案發偵訊室採集到疑似精液成份。大馬全國警察總長沙尼（Acryl Sani）證實此事，表示已將涉案警官扣查，但拒絕進一步說明更多細節。

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