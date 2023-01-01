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    首頁　>　社會

    警在易肇事路段加強取締 店家掛布條抱怨擾民

    高市三民區明誠一路某店家在店門前懸掛布條「擾民！警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」。（圖讀者提供）

    高市三民區明誠一路某店家在店門前懸掛布條「擾民！警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」。（圖讀者提供）

    2023/01/01 14:52

    〔記者方志賢／高雄報導〕高市三民區明誠一路某店家在騎樓懸掛白布條，指控警方擾民，經常在其店門前取締違規，影響生意，警方今下午表示，該路段為列管的10大易肇事路段，鄰近路口也常見闖紅燈、未兩段式左轉等違規，但未來會評估肇事情形，調整取締勤務，避免影響店家營業。

    高雄市三民區明誠一路某店家在店門前懸掛「擾民！警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」，「別拿不良的交通設計，來填飽你的荷包」等字眼的布條，抗議警方經常站在店前取締違規，影響生意。

    轄區三民二警分局表示，該路段是列管的10大易肇事路段，該店址鄰近路口（明誠一路與金鼎路口）也常見民眾闖紅燈及未依規定二段式左轉等交通違規。為降低事故發生，考量員警攔檢執勤安全、民眾煞停反應距離及執法效益等因素，擇定該址為適當地點執行取締。

    警方表示，未來會評估該路口違規及肇事情形，調整相關取締勤務，避免影響店家正常營業，並有效防制事故發生。警方也呼籲，民眾行經路口應遵守交通號誌，隨時注意車前狀況，保持行車安全間距，以維交通順暢，減少交通事故發生。

    明誠一路是列管的10大易肇事路段， 鄰近明誠一路與金鼎路口常見民眾交通違規，警方加強取締，卻遭店家抱怨擾民。（圖民眾提供）

    明誠一路是列管的10大易肇事路段， 鄰近明誠一路與金鼎路口常見民眾交通違規，警方加強取締，卻遭店家抱怨擾民。（圖民眾提供）

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