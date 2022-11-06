為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    機車事故死亡增 立院法制局建議提高路考比重

    立法院法制局也指出2項建議，包括駕駛執照考驗，宜提高路考項目比重；城鄉道路規劃宜因地制宜，以保障人民用路權。（資料照）

    立法院法制局也指出2項建議，包括駕駛執照考驗，宜提高路考項目比重；城鄉道路規劃宜因地制宜，以保障人民用路權。（資料照）

    2022/11/06 15:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕機車為國人常用的交通工具，但根據交通部道安委員會公布，截至今年7月底的交通事故，機車死亡人數高達1124人。交通部長王國材表示，公路總局正研議是否增加路考。對此，立法院法制局也指出2項建議，包括：駕駛執照考驗，宜提高路考項目比重；城鄉道路規劃宜因地制宜，以保障人民用路權。

    公路總局統計，截至去年全國共計1426萬輛的重、輕型機車，相較於30年前的617萬輛，成長超越2倍以上。另，道安會公布，截至7月底交通事故總計發生20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，其中機車死亡人數高達1124人，較去年同期增加108 人。

    此外，從2019年4月至今年8月，參加機車駕訓人數已達4萬3536人，違規件數2萬8467件，違規率僅6.5%，相較於未駕訓者的違規率17.1%，降低許多。立院法制局認為，鼓勵國人參加機車駕訓以減少其違規情形已獲成效，但機車事故死亡人數仍高居不下，機車道路的使用值得關注。

    立院法制局提出2項建議，首先是考駕照時，宜提高路考項目比重。目前國內普通重型以下機車考照要求相對寬鬆，較偏重法規的記憶性試題，而較少實際道路人車互動情境的能力測驗。多數年輕人以自學方式取得機車駕照，但面對實際複雜交通環境時，又欠缺足夠安全駕駛知識、能力及經驗。

    法制局指出，現行小型車路考測驗包含場考及道路駕駛考驗，且實際道路駕駛考驗為許多國家採行的考驗方式，為使初學者加強學習相關駕駛知能，降低道路交通事故及提升交通安全，宜提高實際道路考試及格分數，並就機車考照參照小型車考照規定，增加道路駕駛考驗，提升民眾對實際用路情境的能力，降低交通事故發生。

    再者，法制局也建議，城鄉道路規劃宜因地制宜。台灣城鄉之間道路可使用的面積與寬度不盡相同，雖然道路交通標誌標線號誌設置規則已明定標誌、標線、號誌的設置、養護及號誌的運轉，由主管機關依其管轄辦理之；道路交通安全規則也規定，機車行駛的車道，應依標誌或標線的規定行駛；無標誌或標線者，例如在未劃分快慢車道的道路，應在最外側二車道行駛等。

    但，法制局認為，各主管機關採保守做法，多處劃設標線禁行機車，造成用路權的爭議。建議現行道路規劃對機車的限制，宜隨外在環境滾動檢討，依道路面積與實際需求，因地制宜規劃辦理，以保障人民用路權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1-8月交通事故2千人死亡 王國材：推短期措施拚死亡降5％
    2022/10/27 19:05

    1-8月交通事故2千人死亡 王國材：推短期措施拚死亡降5％
    科技執法全面啟動 交通事故大減
    2022/10/09 05:30

    科技執法全面啟動 交通事故大減
    機車事故死亡增加 考照擬增路考／前7月道交事故1735死、27萬人受傷
    2022/09/30 05:30

    機車事故死亡增加 考照擬增路考／前7月道交事故1735死、27萬人受傷

    元宇宙MetaCity M全球封測2萬人參與
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播