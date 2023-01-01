北市捷運出現「露鳥變態」 站內脫褲疑意圖公然手淫

陳嫌（紅圈內藍衣者）疑在捷運站公然手淫，被熱心民眾（紅圈內黃衣者）發現制止。（記者王冠仁翻攝）

2023/01/01 11:52

〔記者王冠仁／台北報導〕有民眾搭乘台北捷運時，在捷運後山埤站內，發現有一名男子在站內充電區公然褪下短褲，正對著一名在充電區使用手機的妙齡女子背部手淫；民眾見狀上前制止，該名露鳥俠隨即趁機逃離。捷運警察隊事後根據其逃逸路線，循線將66歲陳姓男子扭送法辦，警方也查出這已經是他第二度在捷運系統內露鳥。

捷警隊今天發新聞公布此案內容，也呼籲民眾如果在捷運系統內遇到類似情況，應即時通報站務人員或警方。目前捷運站體、車廂內密布監視影像，請犯嫌切勿心存僥倖，以免觸犯法網，悔不當初。

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警方調查，陳姓男子上月4日晚上10時許，被人發現在捷運後山埤站內的充電區，公然將短褲拉到鼠蹊部以上，當時充電區有一名妙齡女子正在使用手機、背對著他，他疑似做出不雅動作、正在手淫。

妙齡女子對此渾然不覺，幸虧有一名見義勇為的熱心民眾發現，拿起手機錄影並上前制止，陳見事跡敗露、隨即開溜。

捷警隊事後調閱監視器畫面、悠遊卡入出站資料追查，循線鎖定陳涉有重嫌；警方再過濾站內外數十支監視器鏡頭，循線追查陳案發後逃逸路線，最終鎖定他可能居住地區，至現場訪查附近住戶及店家，過程中眼尖發現路旁有一名男子其特徵與陳相符於是上前盤查，當場逮到他。

據了解，陳落網後否認犯案，還胡扯他只是因為很多天沒有洗內褲，當時行經該處忽然發癢，才褪下褲子要抓癢。

不過，警方發現他在2021年8月時，也曾在淡水信義線列車車廂內有公然猥褻的情況，曾被依妨害風化罪嫌送辦；再加上此次目擊民眾指證歷歷，警方因此也再次將他依妨害風化罪嫌送辦。

有熱心民眾發現陳嫌在捷運站內。公然手淫（記者王冠仁翻攝）

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