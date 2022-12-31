控高檢署主任侵害名譽權 陳抗男求償10萬元敗訴

陳姓男子向高檢署檢察官陳宏達求償10萬元，被台北地院駁回。（記者吳政峰翻攝）

2022/12/31 13:11

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓男子長期在司法院與法務部周遭陳情抗議，4月間被台北地院認定妨害公共秩序，依社會秩序維護法裁罰4000元。遭滋擾的高檢署主任陳宏達得悉後，評論陳男怙惡不悛，一再滋事。陳男認為陳宏達侵害其名譽權，求償10萬元，日前被台北地院駁回。陳宏達直言，從此事可探討司法機關漠視濫訴問題、無力解決。

陳男疑因認為司法不公，把矛頭指向陳宏達，長期在司法院及法務部前抗議，4月間被北院以藉端滋擾公所場所，妨害公共秩序，依社會秩序維護法裁罰4000元。陳宏達得悉後，以陳男「怙惡不悛，一再滋事」、「呼籲曾受其霸凌的民眾與商家，勇敢向執法機關檢舉」等評論回應。

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陳男認為陳宏達發言詆毀、不法侵害他的名譽權，造成精神上痛苦，並使親朋好友誤認他為十惡不赦之人，興訟求償10萬元的精神慰撫金。

陳宏達答辯指出，陳男提告基於惡意、不當目的，並有重大過失，其事實或法律上主張均欠缺合理依據，且未負負舉證之責，顯係濫用訴訟權利。他僅單純回應媒體詢問有關法院裁罰的意見，屬基於客觀事實，善意中肯的評論，並無侵權行為的故意或過失可言，屬憲法保障言論自由之範疇等語。陳宏達另請求法官依職權裁處陳男12萬元以下的濫訴罰鍰。

北院認為，陳宏達當時在媒體上的自辯與澄清，屬善意發表言論；雖有「惡行惡狀、咆哮叫陣、騷擾滋事、怙惡不悛，一再滋事」等語，此乃陳宏達依其個人價值判斷，針對陳男至司法院、法務院門口等處抗議的具體事實，所做成的意見或評論，受憲法言論自由保障，且為民主社會所容忍，並未侵害陳男名譽權。綜上，判陳男敗訴，可上訴。

陳宏達得知判決後，回應此案有4面向可探討，首先，陳男長期抗議，警方僅採柔性勸導，法院則對此行為輕處4000元罰鍰，被害人不受法律保障，只能自求多福，人民對於治安惡感其來有自。

第二，陳男妨害他人名譽數年，反還告別人妨害名譽提起損害賠償，以達不斷騷擾之目的，法院未依新法對於惡意濫訟者依職權科以罰鍰，卻採一貫保守看法，行禮如儀，進行言詞辯論，徒增當事人出庭困擾及訟累，無怪乎濫訴問題此起彼落，司法機關漠視濫訴問題無力解決。

第三，背後究竟有沒有不肖組織、影舞者共謀、唆使或幫助？長期擾亂社會秩序安寧，以鬥臭鬥垮司法為目的，甚至成為「認知作戰」一環？若純屬個人問題，衞福部主管機關亦應及時介入，依法強制送醫治療，避免社會安全網再度造成重大破口，波及善良百姓安居樂業。

第四，陳男騷擾並妨害他的名譽數年，無所不用其極，譁眾取寵，媒體絲毫不予理會報導，致其抹黑目的無法得逞，足見我國司法記者具有極佳的專業水準。

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