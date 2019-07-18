沈炳信空降中正一分局 肩負陳抗重擔

2019-07-18 21:31

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署今天發布人事案，其中接任台北市中正一分局長的沈炳信備受關注。中正一轄內聚眾陳抗多，某些陳抗動輒得咎，警政高層希望中正一分局長要能快速掌握狀況，過去大多挑選與中正一有「淵源」之人；沈當初因風紀案由台中「空降」台北，與中正一可說毫無淵源，如今沈接任中正一分局長，可說是備受上級肯定。

警界流傳一句話，「寧可派山中，不要待城中」，「城中」是中正一分局舊稱。中正一掌管博愛特區，政要機關林立，還要處理各式陳抗，某些陳抗若牽扯到政治問題，分局長更是如履薄冰；因此不少警官寧可派至偏遠地區，也不願意當中正一分局長。

此次接任中正一分局長的沈炳信，嘉義高中畢業後考上警校，是警察大學行政警察學系51期畢業生；沈畢業派往保六總隊警官大隊，從基層幹起，多年後報考分局長再派苗栗。沈從警生涯除保六總隊，大半都在苗栗、台中，地方人脈充沛。

曾與沈共事的警官說，沈具「大帥」性格，做事積極且指令明確，平時也很體恤基層，是警界中不錯的長官。

去年3月，台北市中山分局爆發風紀案，原中山分局長黃永志被「拔官」調任台中市警和平分局長；原中正二分局長楊哲昌「臨危受命」調往中山分局，懸缺的中正二分局長一職，由原台中市警二分局長沈炳信擔任。

沈曾在保六總隊任職，對於特勤維安有一套，擔任中正二分局長期間，總統官邸維安滴水不露。不過，去年12月，中正二分局林姓員警涉嫌出資種植大麻，沈遭連帶究責，今年4月被調整為文山二分局長。

沈當初在台中任分局長時，獲時任台中市警察局長陳嘉昌肯定，陳擔任台北市警察局長後，將沈調來台北。沈有保六總隊的維安底子，擔任中正二分局長時總統官邸維安沒出紕漏，但沈與中正一沒淵源卻接下重擔，現今的陳抗型態也與過往不同，博愛特區更有許多維安的「眉角」，可見沈未來挑戰不小。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法