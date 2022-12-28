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    愛家義交遭撞身亡遺留老母、妻女 新北警發起行動助遺眷

    51歲新北義交警中和中隊隊員夏啟華執勤遭撞身亡，新北市警局與中和警分局發起「警心行動」，期盼各界一起義助遺眷，傳遞正向及善念。（記者闕敬倫翻攝）

    51歲新北義交警中和中隊隊員夏啟華執勤遭撞身亡，新北市警局與中和警分局發起「警心行動」，期盼各界一起義助遺眷，傳遞正向及善念。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/12/28 23:20

    〔記者闕敬倫／新北報導〕51歲新北市交通義勇警察大隊中和中隊隊員夏啟華日前天雨執勤，協助指揮交通，不幸遭小貨車撞上，送醫不治，新北市政府警察局與中和警分局發起「警心行動」，期盼各界一起義助遺眷，傳遞正向及善念。

    中和義交中隊員夏啟華16日晚間到中和區建八路執行交通疏導，當時天氣寒冷、陰雨綿綿，晚上7點即將下哨時，遭疾馳小貨車撞飛，當場失去呼吸心跳，緊急送醫回天乏術。夏員同事及親友知得噩耗均十分錯愕，難以接受。

    新北市警察局長黃宗仁得知消息，立即趕往醫院關切、慰問，對家屬表達深切悲慟與不捨，特別指示中和警分局長李建廣全力協助遺眷處理治喪事宜。

    中和警分局說，夏啟華是在地成長茁壯的中和人，早年曾遠赴中國的電子廠上班，歸國後基於回饋社會的初衷，有感中和地區人口稠密，且位於新北交通樞紐、往來車輛眾多，對故鄉的交通安全萌生強烈使命感，在2016年加入中和義交中隊。

    為了兼顧家庭及工作，夏啟華並無其他兼職，全職擔任義交，懷抱無私奉獻的精神，在2千多個日子以來風雨無阻堅守中和區各重要路口，只為給用路人更順暢平安的交通環境。

    據了解，夏啟華與妻子育有1名女兒，目前正就讀國小四年級，一家三口與70歲老母親同住，夏員不捨妻女、老母辛勞，一肩扛下經濟重擔及家庭事務。

    在義交工作之餘，夏員平時全心照顧家人，無奈造化弄人，16日遭遇死劫、驟然離世，美滿家庭瞬間崩塌破碎，遺眷悵然頓失心靈及經濟支柱。

    中和警分局長李建廣說，夏啟華身後留下老母親、家管妻子及10歲女兒，家庭頓失收入來源，在夏啟華人生的最後一段路程，呼籲社會各界善心人士發揮同理心與關懷之情，本著回饋夏員多年來服務地方，義無反顧投入交通疏導工作的初衷，將正向及善念傳下去。

    李建廣說，希冀大家能共進袍澤之情，共同發揮愛心，全力協助遺眷度過難關，分局近日發起義交「警心行動」，盼各界展現愛心、慷慨解囊相助。

    夏啟華基於回饋社會初衷，2016年加入中和義交中隊。（記者闕敬倫翻攝）

    夏啟華基於回饋社會初衷，2016年加入中和義交中隊。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市警察局長黃宗仁趕到醫院慰問家屬，特別指示中和警分局長李建廣全力協助遺眷處理治喪事宜。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市警察局長黃宗仁趕到醫院慰問家屬，特別指示中和警分局長李建廣全力協助遺眷處理治喪事宜。（記者闕敬倫翻攝）

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