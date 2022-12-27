驚悚畫面曝光！18歲騎士趕上學 路口直撞救護車倒地不起

彰化縣發生機車撞救護車車禍，18歲騎士重傷送醫急救，肇事機車全毀，現場一片狼藉。（民眾提供）

2022/12/27 16:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣消防局田中分隊今（27）日上午護送一名老翁到醫院急救，救護車一路閃燈、鳴笛，行經員林市員集路和台76線下方道路交叉口時，遭一輛疾駛的機車撞上，18歲陳姓騎士直接趴在地上無法動彈，肇事機車全毀，驚悚畫面嚇壞不少人，騎士經送醫有顏面等多處骨折，目前生命穩定。警方表示，陳男疑似趕校車而反應不及撞上，事故原因仍待釐清。

該起車禍發生在27日早上7點半，事發時被附近車輛行車記錄器拍下，當時員集路紅燈，救護車緩緩跨過雙黃線，準備通過路口，台76線下方有車輛發現並停止，救護車於是踩油門通過，開到一半就被一輛急駛的機車撞上，騎士先猛力撞到車門後便直接趴在地上，畫面驚悚，當時正值上班時間，嚇壞不少民眾。

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田中消防分隊長陳一王表示，當時由田中消防分隊出勤執行田中鎮沙崙路急病救護，要將1名81歲老翁送往員基醫院急救，救護車沿路都有鳴笛及開啟閃燈警報器，行經事發路口時燈號為紅燈，當時先減速到10公里才慢行通過路口，未料卻仍被撞上，所幸車上患者並未受到二次傷害，隨後由員林西區消防分隊救護車載送至員林基督教醫院，他也提醒駕駛人若遇路口有救護車應禮讓通行。

據了解，陳男剛滿18歲，就讀南投某高中，當天因為要趕著去搭校車，不慎撞到救護車，而車禍造成救護車左側車體凹陷毀損，陳男則受有顏面骨折、右大腿骨折、肺部挫傷等傷害，且有意識不清狀況，陳男因傷重轉往台中附醫救治，目前生命徵象穩定。

員林警分局交通分隊長洪文烽表示，初步調查，陳姓機車騎士疑似反應不及，在路口與救護車發生碰撞，但詳細事故仍待釐清，他也呼籲，用路駕駛人行經路口務必要禮讓救護車，途中若聽到或看到救護車警報器及警示燈，應減速慢行，並預先做好禮讓救護車通行。

彰化田中消防分隊救護車當時鳴笛準備通過路口，陳姓騎士煞車不及直接撞上。（民眾提供）

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