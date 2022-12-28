公車撞死母嬰》學霸女兒願望無法實現 父痛哭：真的很不甘心

學霸女兒和外孫遭公車撞死，李父在台中市長盧秀燕慰問時哀慟欲絕。（記者蔡淑媛攝）

2022/12/28 16:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中豐原客運昨天撞上過斑馬線一家三口，造成30歲李姓年輕媽媽和1歲兒子慘死，獨留伊拉克籍季姓丈夫輕傷倖存，李女不但孝順，媽媽及姊姊過世，哥哥腦性麻痺，一肩負起照顧父兄的責任，更是學霸，從小就名列前茅，雙學士、中國醫藥大學碩士第一名畢業，在製藥公司上班，事發當晚還致電父親計畫開製藥公司，過幾天也要帶兒子上台北與爸爸過年，沒想到天倫夢碎，李父看到市長盧秀燕來慰問時老淚縱橫，哭請「市長要給公道！不甘女兒孫子喪命。」

「市長要給我公道！我的女兒和孫子都沒有了」李父對著盧秀燕痛哭說，他只有這個女兒而已，她很優秀，碩士第一名畢業，她還要照顧腦麻的哥哥，她媽媽、姊姊也走了，這一次帶走兩個，「我該怎麼辦、我真的很不甘心！」

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李父說，女兒和女婿都很優秀，「他們走斑馬線，推著我的孫子，還被公車撞，這樣好像沒有政府了！」李父質疑公車怎麼開這麼快，盧秀燕也急忙要找司機，但司機仍在偵訊中。

李父說，女兒孝順乖巧又優秀，小學全校第一名、大學雙學士、碩士第一名畢業，經老師推薦在知名藥廠上班，她做藥膏治療媽媽的褥瘡，2個星期就好，昨晚8點多女兒打電話告訴他，要創立製藥公司，準備要去市府申請登記，也約定好過幾天見面，沒想到沒2個小時就天人永隔。

李父告訴盧秀燕，兒子腦麻、媳婦心臟病，後來生了個孫子，姊姊重病眼睛看不到，妻子腦部萎縮，後來妻子和大女兒相繼過世。他說，小女兒是繼2個兒女之後，隔了16年再生，從小就孝順、優秀，到台中讀書、嫁到台中來，在台中被帶走，現在連孫子也帶走，「你說我甘願嗎，我以後怎麼辦，真得不甘心！」

李女與小兒子（右）一起玩耍，這次遭公車撞上，命喪輪下。（家屬提供）

肇事的陳姓公車司機向李女父親下跪道歉。（記者蔡淑媛攝）

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