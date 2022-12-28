嘉年華秒變悲劇！酒駕車撞進狂歡節遊行 釀14死24傷

奈及利亞「卡拉巴爾狂歡節」被譽為為非洲最大街頭派對，2004年舉辦至今，每年整個12月都吸引著大批國內外遊客。（路透檔案照）

2022/12/28 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞南部港口城市卡拉巴爾（Calabar）昨（27）日有輛酒駕轎車衝進狂歡節遊行現場，撞進人群中，造成14死、24傷。

根據《BBC》報導，卡拉巴爾狂歡節（Calabar Carnival）因疫情停辦2年後再度登場，昨天舉辦的是機車車隊大遊行，許多騎士包當地名人盛裝打扮上路，遊行路線交通管制，除了遊行車隊，禁止其他車輛進入，但有個男子酒駕開車竟撞進現場，衝撞遊客及遊行車隊，釀成14人死亡、24人受傷。

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當地警方說，酒駕男子已被逮捕；當地州長則馬上停止了遊行節目，調查轎車為何會突破重重管制撞進現場，至於日後其他場次遊行則照常舉行。

卡拉巴爾狂歡節被譽為為非洲最大的街頭派對，從2004年舉辦至今，每年整個12月都吸引著大批在地及外國遊客。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

Calabar carnival: Fourteen killed at annual bikers' event https://t.co/mskQfmj5in — BBC News Africa （@BBCAfrica） December 28, 2022

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