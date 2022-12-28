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    首頁　>　社會

    母子遭公車輾斃司機下跪道歉 外籍夫悲慟還原經過

    伊拉克籍的季男痛失妻兒，李女的爸爸在市長盧秀燕慰問時哀慟欲絕。（記者蔡淑媛攝）

    伊拉克籍的季男痛失妻兒，李女的爸爸在市長盧秀燕慰問時哀慟欲絕。（記者蔡淑媛攝）

    2022/12/28 14:43

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市昨天深夜一輛豐原客運在北區學士路、英才路口左轉時，撞上正推著嬰兒車過馬路的一家3口，造成30歲李姓妻子、1歲兒子不治，輕傷的伊拉克籍丈夫季男唯一倖存，季男全程目睹車禍經過氣憤表示，陳姓司機「開得很快、超級快速」，撞倒嬰兒車，妻子也被壓在車輪下，司機看他抱起兒子竟然只說「我沒看到你們」；李父事後也無法接受「他撞了3個了，竟然說看不到！」行徑惡劣。

    肇事的豐原客運陳姓司機在檢察官訊問後向李父及季男道歉，季男一看到司機氣得轉頭就走「我不想看到他」；李父則難過說「你一次帶走我兩個家人」難以接受，陳姓司機後來下跪道歉直說：「真的很對不起，我真的不是故意。」

    季男描述車禍經過，他和妻子帶兒子去麥當勞用餐後，回程過斑馬線，公車司機開得超級快，先是擦撞到他的手腳，又撞上坐在嬰兒車的兒子，妻子也被撞倒在車輪下，趕緊去抱兒子，還有一絲氣息，1分鐘後斷氣，當時妻子還有脈搏，5分鐘後太太過也過世了。

    季男說，被撞倒後趕緊去抱起兒子，公車司機一下車，劈頭就說「我沒看到你們」，講完沒有一句道歉就開始打電話，讓他無法接受，對於肇事責任，他說相信台灣司法，給予公正大判斷。

    市長盧秀燕稍早也前往中國醫藥大學附設醫院慰問李女父親及季男，家屬將以回教方式處理後事，明天將進行儀式，由於李女家在台北，檢方訊問司機及家屬後將遺體發還家屬，家屬也將李女及1歲兒子帶回台北辦後事。

    伊拉克籍季男的妻子李女和1歲兒子（右）被公車撞擊身亡。（家屬提供）

    伊拉克籍季男的妻子李女和1歲兒子（右）被公車撞擊身亡。（家屬提供）

    伊拉克籍的季男1歲兒子被公車撞擊身亡。（家屬提供）

    伊拉克籍的季男1歲兒子被公車撞擊身亡。（家屬提供）

    肇事的陳姓公車司機向李女父親下跪道歉。（記者蔡淑媛攝）

    肇事的陳姓公車司機向李女父親下跪道歉。（記者蔡淑媛攝）

    肇事的陳姓公車司機（左1）向李女父親道歉。（記者蔡淑媛攝）

    肇事的陳姓公車司機（左1）向李女父親道歉。（記者蔡淑媛攝）

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