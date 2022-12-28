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    首頁　>　社會

    轉彎未減速撞死母子 肇事公車司機10萬交保

    檢方中午到醫院相驗並訊問陳姓公車司機，訊後諭令10萬元交保候傳，但詳細肇因仍需檢警方進一步調查釐清。肇事的陳姓公車司機（左1）向李女父親道歉。（記者蔡淑媛攝）

    檢方中午到醫院相驗並訊問陳姓公車司機，訊後諭令10萬元交保候傳，但詳細肇因仍需檢警方進一步調查釐清。肇事的陳姓公車司機（左1）向李女父親道歉。（記者蔡淑媛攝）

    2022/12/28 14:33

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市伊拉克籍季姓男子一家三口昨深夜外出吃麥當勞未果，返家途中行經路口時，被未減高速左轉的豐原客運公車撞上，造成台灣籍李姓妻子與1歲多兒子不幸身亡，檢方中午到醫院相驗並訊問陳姓公車司機，訊後諭令10萬元交保候傳，但詳細肇因仍需檢警方進一步調查釐清。

    針對這起重大的死亡車禍，肇事陳姓司機在事發後即被警方留置，並朝過失致死罪方向漏夜偵訊，陳雖無酒駕情事但供稱，因天色昏暗、視線死角沒有看到人才釀禍，警方上午報請檢方到醫院相驗母子遺體時，也帶同陳前往配合調查，表示自己心情很複雜，也感到很抱歉，並當面對李女父親下跪致歉。

    而檢方複訊後認為陳涉嫌重大，命他10萬元交保候傳；至於這起意外是否因內「內輪差」導致，警方表示，根據昨前往救護的消防分隊透露，到場救護時傷者不是卡在公車底下，而是已在事故公車的後面。

    而所謂「內輪差」就是車輛轉彎時，「內側」前後車輪行經軌跡所造成的差距，而該案碰撞位置為公車前車頭，較無內輪差問題，初步研判司機疑因車輛A柱視線死角，且疏於注意車前狀態釀禍，呼籲駕駛行近行人穿越道，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過。

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