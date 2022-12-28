為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    目睹妻兒慘遭公車輾斃 倖存外籍夫淚控「公車速度超級快」

    季男控訴，當時公車的速度「超級快速」。（民眾提供）

    季男控訴，當時公車的速度「超級快速」。（民眾提供）

    2022/12/28 11:58

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區路口昨深夜發生公車左轉時，撞上過馬路的一家三口，造成母親及年僅1歲男嬰雙亡慘劇，倖存的爸爸是伊拉克國籍，瞬間痛失兩至親，他哽咽指控，當時公車的速度「超級快速」，司機對他說的第一句話竟是「沒看到人」，令人難以接受。

    警方初步調查，當時伊拉克籍的32歲季姓丈夫，與30歲李姓妻子推著嬰兒車在路口走斑馬線過馬路時，突然遭一輛轉彎公車撞上，相關行車紀錄器畫面拍下，公車過彎速度飛快，撞到人後還未減速，向前滑行數公尺後才發現異狀停下，但嬰兒推車已被撞得支離破碎，李女與1歲兒子當下即失去呼吸心跳，經送醫搶救仍因傷重宣告不治。

    而季男雖也被公車碰撞，但僅左手腳及腰部有擦挫傷，經檢傷雖無大礙，但瞬間痛失妻兒令他悲痛萬分，今天凌晨3點到交通分隊製作筆錄時，面對公車司機一再致歉，仍無法壓抑悲慟情緒，數度哽咽落淚，他上午受訪時表示，10年前拿獎學金到台灣先學一年中文，畢業於中國醫藥大學，與太太相識結婚4年多，居住台中北區。

    而他目前在補習班教英文，妻子則在生技公司上班，昨晚10點多一家人想吃麥當勞，步行到學士路上的麥當勞，結果不知道何故麥當勞沒開，只好折返回家，未料走斑馬線都已經過了馬路一半，公車突然左轉衝過來先撞到他，但沒停下來，推車裡的兒子和太太也被撞了出去。

    他追上去想救人，但兒子已經死亡，太太送到醫院也救不回來，而司機發現肇事後，第一句話說他沒有看到人，他並強調，公車當時的速度「超級快速」，且現場並沒有很暗，真的令人無法接受。

    季男與妻子結婚4年多。（記者許國楨翻攝）

    季男與妻子結婚4年多。（記者許國楨翻攝）

    季男痛失妻子與稚子。（記者許國楨翻攝）

    季男痛失妻子與稚子。（記者許國楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一家3口推嬰兒車過馬路 遭左轉公車撞擊「母子雙亡」
    2022/12/28 10:14

    一家3口推嬰兒車過馬路 遭左轉公車撞擊「母子雙亡」
    水源永春人行天橋改建、總統府元旦升旗 北市多線公車受影響
    2022/12/21 17:36

    水源永春人行天橋改建、總統府元旦升旗 北市多線公車受影響

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    老婦停車場入口倒水被車撞死 疑視線死角釀禍
    2022/12/18 15:26

    老婦停車場入口倒水被車撞死 疑視線死角釀禍
    印度男搭公車講電話被司機飆「下車啦」 客運公司回應了
    2022/12/07 19:55

    印度男搭公車講電話被司機飆「下車啦」 客運公司回應了

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播