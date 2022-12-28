目睹妻兒慘遭公車輾斃 倖存外籍夫淚控「公車速度超級快」

季男控訴，當時公車的速度「超級快速」。（民眾提供）

2022/12/28 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區路口昨深夜發生公車左轉時，撞上過馬路的一家三口，造成母親及年僅1歲男嬰雙亡慘劇，倖存的爸爸是伊拉克國籍，瞬間痛失兩至親，他哽咽指控，當時公車的速度「超級快速」，司機對他說的第一句話竟是「沒看到人」，令人難以接受。

警方初步調查，當時伊拉克籍的32歲季姓丈夫，與30歲李姓妻子推著嬰兒車在路口走斑馬線過馬路時，突然遭一輛轉彎公車撞上，相關行車紀錄器畫面拍下，公車過彎速度飛快，撞到人後還未減速，向前滑行數公尺後才發現異狀停下，但嬰兒推車已被撞得支離破碎，李女與1歲兒子當下即失去呼吸心跳，經送醫搶救仍因傷重宣告不治。

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而季男雖也被公車碰撞，但僅左手腳及腰部有擦挫傷，經檢傷雖無大礙，但瞬間痛失妻兒令他悲痛萬分，今天凌晨3點到交通分隊製作筆錄時，面對公車司機一再致歉，仍無法壓抑悲慟情緒，數度哽咽落淚，他上午受訪時表示，10年前拿獎學金到台灣先學一年中文，畢業於中國醫藥大學，與太太相識結婚4年多，居住台中北區。

而他目前在補習班教英文，妻子則在生技公司上班，昨晚10點多一家人想吃麥當勞，步行到學士路上的麥當勞，結果不知道何故麥當勞沒開，只好折返回家，未料走斑馬線都已經過了馬路一半，公車突然左轉衝過來先撞到他，但沒停下來，推車裡的兒子和太太也被撞了出去。

他追上去想救人，但兒子已經死亡，太太送到醫院也救不回來，而司機發現肇事後，第一句話說他沒有看到人，他並強調，公車當時的速度「超級快速」，且現場並沒有很暗，真的令人無法接受。

季男與妻子結婚4年多。（記者許國楨翻攝）

季男痛失妻子與稚子。（記者許國楨翻攝）

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