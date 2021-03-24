詭異！公車撞死人 全車無感繼續開

八旬朱姓婦人遭公車輾斃，警方到場處理。（記者姚岳宏攝）

2021/03/24 05:30

新裝ADAS沒啟用！

〔記者蔡亞樺、姚岳宏／台北報導〕台北客運一輛263號公車，本月20日新裝設包括「前方碰撞預警」功能在內的ADAS輔助系統，但還未啟用；未料昨天清晨從松山路左轉福德路時，左前輪輾壓正通過行人穿越道的86歲婦人，公車司機無法獲得危險預警，甚至撞死婦人後繼續行使未停，涉嫌肇事逃逸，被依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

返調度站才接獲警方通知

台北市公共運輸處長常華珍表示，車禍事發過程詭異，駕駛員毫不知情，車上乘客也無人反映撞到人，等到駕駛員返回調度站，才接獲警方通知，相當不可思議，目前要求業者彙整事發經過，提出後續檢討報告，並先依公路法對業者裁罰9千至9萬元。

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台北客運表示，事發時司機沒聽到叫聲或有異狀，研判非蓄意肇逃，該車ADAS系統則還在調整校正未啟用。台北客運總經理李建文向家屬表達歉意，表示會負起賠償責任。

肇事後還正常搭載乘客

警方過濾行車紀錄器及路口監視器發現，當時朱姓老婦人在路口拄著枴杖過馬路，公車轉彎速度緩慢，疑因視線死角而撞上，馬姓司機肇事後繼續行駛，左轉沒多久，停靠「松山商職」站牌讓乘客上下車，之後以正常速度返回新北市板橋萬板路的五福調度站。馬男供稱，當時未發現撞到人或壓到東西，否則一定會下車查看；檢警將釐清是否確如司機所言或另有原因。

李建文說，駕駛稱當時右邊有輛黑色轎車想超車，所以注意力都放在該轎車，才未發現左邊有婦人過斑馬線。該駕駛員2004年到職，年資約17年，曾當選2次模範駕駛員，未有重大肇事及違規紀錄。

為推動公車安全駕駛，北市府要求客運業者裝設ADAS，該車本月20日安裝，預計4月與其他車輛全面裝設完成後才會啟用。李建文說，ADAS裝設工班與調校工班不是同一批人，通常大約1週作業時間，才能啟用ADAS系統。

朱姓老婦人遭撞前最後身影。（記者姚岳宏翻攝）

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