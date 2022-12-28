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    公車撞一家三口2死1傷疑路口光線昏暗肇禍 中市議員將會勘

    肇事公車。（民眾提供）

    肇事公車。（民眾提供）

    2022/12/28 13:37

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市昨日深夜發生重大車禍意外，推娃娃車過馬路的一家三口，遭轉彎公車撞上，媽媽與1歲男嬰不治，僅伊拉克籍丈夫輕傷倖存，疑天色與路口光線昏暗肇禍，台中市北區市議員陳文政與陳俞融均表示，該路段向來交通流量大，將連繫台中市政府建設局及相關單位進行會勘。

    台中市北區學士路與英才路口交叉口昨日深夜發生交通意外，一輛公車在學士路左轉英才路口時，撞上正在過馬路的一家三口，造兩死一傷，據警方初步了解，公車司機沒有酒駕，疑因天色及路口光線昏暗未注意釀禍，目前警方正積極調閱監視器影像釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。

    家住附近的議員陳文政指出，該路口鄰中山堂及中國醫藥大學大樓，並無路口號誌燈光不足問題，但該路口因屬三叉路，有兩處號誌，因該路段逢大學及醫院，平時車流量極大，過去屢見有人不耐兩處號誌等候時間，常搶快行經，也易釀事故，昨晚憾事發生令人遺憾，今日已緊急連繫建設局及交通局等相關單位，將前往會勘一併了解，設法改善附近交通混亂情況。

    議員陳俞融也說，學士路與英才路，是北區重要交通道路，附近有醫院及大學．國中，甚至接百貨商圈及藝文場館，人潮及車潮重多，交通整日流量滿載，尤其每逢上下班時間更是塞車，民眾困擾多時，也將安排會勘，希望能解決交通問題。

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