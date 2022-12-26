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    24歲竹科警執勤遭撞飛 腿碎幸無生命危險

    林姓員警騎乘機車被撞爛。（保二竹園分隊提供）

    林姓員警騎乘機車被撞爛。（保二竹園分隊提供）

    2022/12/26 17:45

    〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區保二竹園分隊1名林姓警員，今（26）日上午9時騎機車前往介壽路處理車禍，他雖有開啟警示燈、鳴警笛，但在路口待轉區準備直行通過十字路口時，遭一輛直行計程車當場連人帶車撞飛，林員彈飛3公尺外，左小腿嚴重粉碎性骨折，經送醫無生命危險。

    根據警方調查，現年24歲的警員林峻吉任職保二總隊第3大隊第1中隊竹園分隊，今天早上8點50分至接獲通報，指介壽路、竹科實驗中學前有車禍事故發生，他獲通報後，立即騎警用機車前往處理。

    林姓員警於9時6分時，先行介壽路往光復路口，行經金山街口欲待轉前往介壽路實驗中學準備左轉，並於機車待轉區待轉，因時間緊迫，他等到車流較少後，立即開啟警示燈並鳴警笛，準備向前騎乘通過十字路口。

    不料，有一輛由竹縣郝姓男子駕駛的計程車，疑似因一旁大貨車擋住視線，加上視角死角，直行當場撞上林姓警員，因撞擊力道相當猛烈，林姓員警當場被彈飛3公尺以外，機車更是被撞爛並飛到10公尺外。

    林姓員警被送到新竹馬偕醫院急救，初步檢查是左小腿遭粉碎性骨折，送醫急救後生命跡象穩定，並將轉到他家鄉的長庚醫院治療，便於家屬就近照顧。

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